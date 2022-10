Presunta planillera busca ser recontratada en MAG

Lourdes Navila Ibarra Monges fue contratada como funcionaria en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante el Gobierno anterior, pero durante la actual administración no se la vio por el ente, ni tampoco se sabe de algún trabajo que realizó en la institución, según denunciaron funcionarios que pidieron no ser mencionados.

Entonces, debido a la muy prolongada inasistencia injustificada, que fue controlada y verificada a partir de este año, la Dirección de Asesoría Jurídica del MAG, por dictamen N° 585/ 2022 recomendó que se rescinda contrato con la misma.

Acorde con los datos, la asesoría jurídica del MAG siguió todo el proceso burocrático y legal establecido para el caso referido, según señala la resolución del MAG N° 1.506 del 29 de setiembre de este año, firmada por el ministro Moisés Santiago Bertoni.

Sin embargo, tras ser notificada de su descontratación, la misma empezó a asistir al MAG desde el pasado jueves y ayer se la vio nuevamente en la institución, por lo que un grupo de funcionarios denunció que sería una gran injusticia, ya que al común se le aplica todo el peso de los reglamentos, con el punto y la coma, pero a la mencionada Ibarra no, por tener fuerte apoyo político.

Nuestras fuentes indicaron también que el ministro Bertoni recibió presiones por parte de poderosos dirigentes políticos, por lo que temían que fuera recontratada.

Sin embargo, al consultar con el ministro, el mismo dijo que es un tema complejo, porque inicialmente resolvió la descontratación de Ibarra, pero al no haber asistido y no haber cobrado durante todo este año, jurídicamente no es tan fácil la descontratación, explicó el ministro Bertoni.

La resolución N° 1506/22 del MAG señala que Navila Ibarra no cobró durante el tiempo que no asistió, sin embargo no se aclara si no se le depositó el sueldo, o no retiró el monto asignado a la cuenta de funcionario en la tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento (BNF).

“En realidad ella no cobró nada, solo figuraba en la planilla”, explicó el ministro.

Preguntado si la resolución N° 1.506/22 fue anulada, tal como transcendió entre los funcionarios del MAG, el ministro Bertoni dijo que todavía, que siguen analizando los alcances jurídicos de la medida.

Navila Ibarra en 2015 integró la lista de precandidatos a concejales para Asunción, por el movimiento Honor Colorado, pero no ingresó.