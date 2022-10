Denuncian ocupación ilegal de una propiedad privada en San Antonio

El ciudadano Diego Larrea denunció que están construyendo en su propiedad, ubicada en el barrio Acosta Ñu de la ciudad de San Antonio. Dijo que la obra, que sería una cantina, está siendo encarado por el director de Tránsito de la municipalidad local, Cristhian Barrioz, quien alquila el inmueble.

Larrea comentó que cuando se percató de que estaban construyendo en su propiedad denunció el hecho ante la municipalidad y logró suspender la obra y exige una investigación a este grave atropello a la propiedad privada, porque cuenta con su título de propiedad.

“Yo tengo todos los documentos en condiciones, estoy al día con el impuesto inmobiliario, y ahora encuentro que están construyendo en mi terreno, y el responsable de la obra es el director de tránsito de la municipalidad, Cristhian Barrioz, que tiene una bodega al costado”, expresó Larrea.

Dijo, que un tal Francisco Brítez, se atribuye también la propiedad, y que habría alquilado a Barrioz, para la construcción de una cancha y una cantina en el lugar. La propiedad en cuestión tiene una dimensión de 27 metros por 38 metros, con cuenta corriente catastral n° 27-0333-03.

Ya la denuncia, sobre la supuesta ocupación, se encuentra en la fiscalía, a cargo de la fiscala, Laura Avalos y espera que la misma realice la investigación para esclarecer este hecho. “Barrioz, utiliza su influencia para atajar todo, es más la construcción se hizo sin la autorización del departamento de obras de la municipalidad”, expresó el denunciante.

La otra parte alega que solo existe una confusión

Por su lado, Francisco Brítez, comentó que solo existe una confusión y que según los linderos que figuran en el documento que posee, el inmueble le pertenece y la otra propiedad contigua sería de Larrea.

La propiedad de Brítez cuenta con cta.cte ctral n° 27-0333-02, finca n° 2407, y según explicó el lote contiguo es de Larrea y que solo existe una confusión y que la dirección de catastro debe de solucionar con un peritaje.

Brítez comentó que compró el terreno en el 2006 de María Georgina Ferreira vda de Benítez, y que figura a nombre de su hermana, Dionicia Brítez Fretez y que según estudio de lindero está invertida la cuenta corriente catastral.

“Según estudio de lindero está invertida la cuenta corriente catastral, hubo un error en la inscripción, y solo aguardamos el informe de catastro para pedir la rectificación del documento público, porque según mi documento el terreno es mío y el que está a mi lado es de Larrea”, expresó Brítez.

Barrioz dice que solo alquila el predio

Por su lado, Barrioz, indicó que solo alquila la propiedad y que no existe mala fe, ni mucho menos apropiarse de un inmueble ajeno, y espera que el propietario solucione el inconveniente para poder continuar con la obra.

Consultado si tenía autorización de la municipalidad para iniciar una construcción o que solo se prevalece de su investidura de director de tránsito para iniciar la obra, el mismo alegó que no cuenta con ninguna venia del departamento de obras.

“Es solo un cimiento con alisada, y en el departamento de obras me dijeron que no era necesario un plano ni autorización para la construcción, y no existe ninguna influencia para realizar la obra, además solo alquilo el predio”, expresó Barrioz.

También es es cuestionado por su permanente ausencia en la municipalidad y que estaría trabajando en la cooperativa Medalla Milagrosa de Ñemby, pero el mismo indicó que solo dos veces a la semana acude a la mencionada entidad de servicio, porque es integrante de un comité y que a su oficina acude con normalidad.