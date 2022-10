Buscan sumar “productores” a la colonia Santa Lucía

Supuestos dirigentes campesinos hicieron aparece una larga lista de personas que no corresponden a la lista original de censados como posibles beneficiarios de la adjudicación de tierras en la colonia Santa Lucía, ubicada en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

Así lo revela un informe del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

La colonia está intervenida y con proceso de reestructuración desde hace un par de años, debido a una serie de irregularidades detectadas por el ente rural.

Dentro de la planta urbana de la colonia, la comisión de productores había solicitado unas 133 modificaciones de los adjudicatarios. Ante esta solicitud planteada por los propios dirigentes, el Indert procedió a la verificación total de los 530 lotes con vivienda en el casco urbano.

Lea más: Grandes cultivos ocupan inmuebles del Indert

Actualmente solo quedan 87 lotes pendientes de verificación para que se culmine el proceso. Sin embargo, animados por los supuestos dirigentes campesino, en los últimos meses aparecieron personas que dicen ser habitantes de la colonia que no fueron censados y que no cuentan con el arraigo necesario en la zona.

Algunos dicen ser ocupantes de lotes en los que no levantaron siquiera una pieza. De acuerdo a versiones y testimonios a los que tuvo acceso ABC Color, varios de los pobladores fueron amenazadas por los supuestos dirigentes con que no contarían con soluciones o no podrían ser adjudicados si no viajan hasta Asunción, a la sede central del Indert, a realizar manifestaciones.

Sojales en plaza

Un informe del Indert revela además que varios lotes estaban ocupados por grandes productores. Los cultivos en la colonia Santa Lucía llegaron al punto de que un lote de dos hectáreas que debía ser destinado para la construcción de una plaza terminó convertido en un sojal explotado por productores brasileños.