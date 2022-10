Víctima de la inseguridad: “Ya no podrá ver a sus hijos cumplir sus sueños”

La inseguridad se cobró la vida de un joven de 31 años, padre de familia, cuyo anhelo era ver cumplir los sueños de sus hijos e ir a pescar con el más pequeño a bordo de la moto que le arrebataron luego de dejarlo sin vida con un disparo de arma de fuego.

Una niña de 13 años y otra de 7, además del menor de 4 años, quedaron huérfanos, con sueños por cumplir pero ya sin el apoyo ni el acompañamiento de su padre, quien les alentaba a luchar por sus más grandes anhelos.

Pareja del motociclista asesinado pide justicia para que “otros niños no queden huérfanos”

Eliana Hidalgo, pareja de Reinaldo Barios y madre de los dos hijos menores, pide justicia para que otros niños no sufran la pérdida de un padre por culpa de la inseguridad.

“Sólo pido justicia, porque hoy tengo que seguir adelante por mis hijos, para que cumplan sus sueños, como quería su papá. Él quería verlos siendo futbolista y peluquera. Se compró la moto para llevar al más chiquito de pesca. Fue un buen papá”, reflexiona Eliana en medio del dolor y la impotencia.

Lea más: Detenidos por asesinato de motociclista no tenían antecedentes, según fiscal

Por su parte, Ana María Benítez, madre de Reinaldo, señaló que no hay nada que le devuelva a su hijo, pero quiere justicia para que otra madre no sufra lo que ella está pasando ahora.

“Vine de España para verle por última vez a mi hijo y en su nombre pido justicia para que no les suelten a quienes le dejaron sin vida a mi hijo, que ni disfrutó de su esfuerzo, que hace un mes compró para su moto”, relató.

Reinaldo se dedicaba a la peluquería y desde que su madre enviudó fue quien quedó a cargo de la familia, según comentaron.

Madre de la víctima fatal: “Espero que vayan al fondo de Tacumbú”

La madre de Reinaldo conversó con los detenidos, el presunto asesino y los cómplices del asesinato de su hijo, a quienes les exigió una respuesta acerca de por qué mataron a su hijo.

La mujer comentó que uno de los detenidos lloró y que negaron todo; sin embargo, las evidencias fueron halladas en poder de los ellos.

“Lo que me salió del corazón decirles como madre de un hijo muerto es que espero que se vayan al fondo de Tacumbú, porque mi hijo ya no va a salir de donde le dejamos y no se merecía eso. Ustedes no pensaron que tenía hijos chicos, les dije”, refirió.

La mujer, indignada por la situación y llena de dolor por la pérdida de su hijo, agradeció también a los vecinos que la apoyan para exigir justicia ante la muerte de un trabajador y padre de familia.

Le dispararon mientras circulaba en su motocicleta

La víctima circulaba a bordo de su motocicleta, en J. Augusto Saldivar, cuando recibió un impacto de bala que la dejó sin vida en un camino vecinal, donde -luego de caer- los delincuentes se alzaron con el biciclo.

Lea más: Asesinan a un joven para robarle su motocicleta

El hecho ocurrió el fin de semana y este martes se produjo un allanamiento en que fueron incautadas varias evidencias y el arma de fuego.

También se logró la detención de seis personas, una de las cuales sería el autor del disparo. Los intervinientes creen que se trata de una banda de delincuentes que opera recientemente, ya que sus miembros no cuentan con antecedentes.