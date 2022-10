Caacupé: pobladores de Las Colinas lamentan el estado de sus calles

Los pobladores de “Las Colinas” reafirman que ellos no están en contra del progreso, no están en contra de los trabajos, lo que les molesta es la forma en la que se desarrollan las obras, pues no contemplan las necesidades de los pobladores y los dejan sin accesos.

Una pobladora anónima señaló que se encuentra muy indignada y entristecida, pues de a poco ven cómo se va acabando el barrio, que además de que está alejado del centro de la ciudad de Caacupé, ahora con el proyecto de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se verán mucho más aislados para desplazarse hacia la zona céntrica.

Tras las lluvias los sectores donde se estaban ejecutando las obras se llenaron de agua, y ahora se encuentran inundados, el camino está intransitable para los lugareños.

Asimismo los pobladores expresan su descontento y aseguran que no bajarán los brazos. Endurecerán la protesta contra el proyecto de obras del (MOPC) y se manifestaran este sábado con el acompañamiento de unas 10 comunidades, que también están siendo afectadas por el desarrollo de los trabajos.

Los ciudadanos de Caacupé aseguran que seguirán firmes con la protesta, y lo que ellos solicitan es contar con un acceso peatonal y vehicular digno, para que puedan desplazarse tranquilamente. Manifiestan que aún tienen la esperanza de que las autoridades, les brinden una solución definitiva, pues ahora están mucho más afectados a causa de las fuertes lluvias. La nueva movilización, está prevista para este sábado 22 de octubre a partir de las 8:00, en el km 55 de la ruta PY02.

Al respecto intentamos comunicarnos con el representante del Ministerio de Obras Públicas, el Ing. Isaac Campuzano, pero pese a nuestras reiteradas llamadas no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos si desea darnos su versión.