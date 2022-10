Exigen reparación de camino vecinal en la zona de San Juan Nepomuceno

Los pobladores de la compañía Ñau, que colinda con la ciudad de San Juan Nepomuceno se manifestaron en la cabecera de uno de los charcos que tiene el camino vecinal de unos 3 km de extensión donde los motociclistas y automovilistas tienen problema para pasar si tiene objetivo de llegar a la zona urbana.

Una de la pobladora, Floria Saenger, dijo que no es posible que a pocos kilómetros de la ciudad tengamos problema por el mal estado del camino. La mujer dijo que hay que tener en cuenta que la municipalidad tiene su matadero en esta compañía (Ñau) y ni así reparan el camino. Seguro que no le interesa porque los carniceros utilizan vehículos 4 x 4 y los pobres se vean con sus problemas.

Otro poblador dijo que en reiteradas ocasiones ya reclamaron al jefe comunal Derlis Molinas (ANR-HC) pero la respuesta es que no tiene máquinas viales. El intendente también nos dicen que no protesten porque ustedes cobraron para votar y no tienen derecho a reclamar.

Lea más: Colecta entre vecinos para reparar caminos en San Juan Nepomuceno

Por su parte, Horacio Verdun, de la compañía San Roque, dijo que la gente que andamos en moto al cruzar esta laguna ya nos ensuciamos y después no podemos ingresar a las oficinas, para cualquier gestión. Es lamentable la situación de los lugareños, sostuvo Verdún.

Solamente pedimos que solucione las zonas críticas para poder llegar sin problema a la ciudad para nuestras gestiones o compras, indicaron los pobladores quienes se manifestaron en la zona de unos de los charcos.

Tratamos de conocer la versión del jefe comunal Derlis Molinas pero su teléfono celular estaba apagado.