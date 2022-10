Concejales aprueban intervención a la Municipalidad de Mauricio José Troche

Por mayoría de 5 votos a favor, una abstención y 3 en contra, en una caldeada sesión ordinaria, la corporación legislativa de Troche resolvió aprobar la solicitud de intervención de la Municipalidad de este distrito por supuestos hechos de corrupción con obras fantasmas, sobrefacturaciones y otras faltas administrativas constatadas bajo la administración del cuestionado intendente Osmar Brítez Jara (ANR, FR).

Lea más: Fiscalía solicitó peritos para verificar “obras fantasmas” en Troche

“Hay que ser claro: lo que pretenden los compañeros es transparentar las gestiones públicas y en ningún momento entró acá intereses personales o políticos. Lo que se busca con esto es transparentar y hacer llegar el dinero público a donde corresponde. Se aprobó pedir la intervención y ahora se va a llevar a cabo los trámites que tendrán sus plazos y procesos; iremos trabajando con eso”, indicó el presidente de la Junta, Jorge Aguilar (ANR, HC).

Asimismo, comentó que a partir de la resolución trabajarán con las argumentaciones y pruebas de los hechos de corrupción que están denunciando para remitirlas al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y posteriormente a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación o rechazo.

Por otro lado, Aguilar lamentó que en apenas un año de gestión ya haya varias irregularidades en la gestión municipal con obras fantasmas por las cuales se pagaron millonarias sumas de dinero y nunca se ejecutaron, como también otras inversiones en obras insignificantes por las cuales se desembolsaron importantes recursos tanto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) como de royaltíes y otros ingresos del municipio. Además, lamentó que la Intendencia nunca remita los documentos respaldatorios en forma y no se haga llamado a licitación pública.

Por la intervención, votaron a favor los concejales Maximino Leiva (PLRA), Jorge Aguilar (ANR, HC), Hugo Vázquez (FG), Arnaldo Aquino (ANR, FR) y María Zunilda Duarte (PLRA). Se abstuvo la edil Eresmilda Martínez (ANR, FR).

Los que apoyan al intendente y votaron por el rechazo fueron: Yudith Giménez, Sofía Cardozo de Aquino y Édgar Resquín, todos colorados oficialistas.

Persecución política

Por su parte, el intendente Osmar Brítez (ANR, FR) negó que existan obras fantasmas en su administración y calificó de “persecución política” las denuncias y el pedido de intervención aprobado por los concejales.

“Las obras se hicieron como corresponde, no hay obras fantasmas, no tengo miedo de ser investigado; es más, quiero que me investiguen para que vean que las obras están. Esto es una persecución política por parte de los concejales que son de otro movimiento, ellos quieren dañar mi imagen porque acá en Troche estamos bien con el oficialismo. Solo se pasan criticando y nunca presentan ningún proyecto para la comunidad”, alegó.

Lea más: Denuncian a intendente de Troche por obras fantasmas

Asimismo, el jefe comunal comentó que “la idea de ellos es quitarme de la Intendencia, algunos ya dicen quién va ser el intendente, así como ocurrió en la Gobernación, pero yo estoy tranquilo con mis documentaciones en orden y no tengo miedo que me investiguen. Trabajo por mi distrito todos los días, los hechos van a hablar por nosotros”, puntualizó Brítez.

Supuestas obras fantasmas

El pedido de intervención aprobado de los concejales obedece a serios indicios de corrupción con supuestas obras fantasmas en las que el intendente Osmar Brítez (ANR, FR) pagó un total de G. 520.700.000 a tres empresas para la reparación de caminos en las compañías Cerro Punta-Cora Guazú, Chacoré-Caamindy y 14 de Mayo-Primero de Marzo, pero los propios vecinos de la zona confirmaron que los trabajos nunca se realizaron y en algunos casos los propios pobladores hicieron las mejoras.

También hay denuncias por supuestas obras sobrefacturadas en la construcción de 100 metros de empedrado por G. 103.345.000 y trabajos de limpieza del vertedero municipal que costaron G. 133.000.000, suma calificada de exorbitante por los ediles.

Lea más: Intendente de Troche proyectó sus primeros 100 días

Estos hechos ya fueron denunciados ante el Ministerio Público por lesión de confianza y la investigación está a cargo del agente fiscal en lo penal Alcides Espínola, quien ya solicitó la designación de peritos para la verificación de las obras denunciadas. También ya se solicitó informes a la Contraloría General de la República (CGR) y al Ministerio de Hacienda para el manejo de los recursos que ya recibió la Municipalidad.