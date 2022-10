Denuncian mal estado de las papas nacionales

Papas con manchas negras y aparente estado de podredumbre son las que se están comercializando, pero los vendedores no saben cuál es el motivo.

Se trata de papas nacionales, en su mayoría provenientes de la zona de Paraguarí, la mayor productora del país.

Las bolsas de 18 kilos que llegan desde el productor hasta el comerciante deben ser nuevamente clasificadas para descartar las que se encuentran en mal estado, al menos las que se puede percibir a simple vista.

Tras la clasificación de los productos de una bolsa, sólo recuperan el 50 por ciento para la venta, según comentaron los comerciantes.

Otros productos afectados son también la cebolla y la sandía, pero la papa en mayor proporción.

Senave, MAG y productores analizan la problemática de las papas

En horas de la mañana de este viernes se llevó a cabo una reunión entre representantes de Senave, el Ministerio de Agricultura y productores de la zona de Paraguarí para buscar la razón del problema que se presenta con el tubérculo y tomar acciones al respecto.

Jorge Torres, jefe de la Oficina Regional de Paraguarí de Senave, señaló que tomarán acciones de monitoreo en el campo, en las góndolas y centros de distribución, además de enviar muestras al laboratorio.

Si bien no se puede especular sobre la causa hasta no contar con los resultados laboratoriales, se debe tener en cuenta algunos factores predisponentes, señaló el ingeniero agrónomo, como el tiempo, que no es favorable teniendo en cuenta las constantes lluvias; el modo de transporte y el almacenamiento en el centro de distribución.

También manifestó que se harán recomendaciones a los productores para que en próximas zafras se realicen ajustes y medidas correctivas.