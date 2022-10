Desde enero de 2023, dosis antiCOVID serán en modalidad refuerzo anual

A partir del 1 de enero de 2023 cambiará la modalidad actual de vacunación contra el COVID-19, anunció el director del PAI, doctor Héctor Castro.

Desde esa fecha, el Ministerio de Salud Pública ya no ofrecerá a la población aplicarse la primera, segunda, tercera o cuarta dosis, sino que se disponibilizarán simplemente dosis anuales de la vacuna, con la composición actualizada, que ya incluirá la inmunidad contra la variante ómicron.

Ante este anuncio, el doctor Castro instó a las personas a que acudan a los vacunatorios a aplicarse las dosis que les faltan según la modalidad actual. Tienen tiempo para completar ya sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta dosis hasta el 31 de diciembre de 2022.

Vacunación anticoronavirus: instan a continuar con refuerzos hasta diciembre

El médico resaltó el impacto positivo que está teniendo la vacunación contra el SARS-COV-2 e instó a continuar en los refuerzos, principalmente en estos tiempos en que la situación epidemiológica es favorable. Así, cuando venga una nueva ola de COVID, la respuesta inmunológica de las personas será mucho mayor.

Castro informó que actualmente se alcanzan 9.500.000 dosis aplicadas en todo el país.

El médico explicó a la población que la cuarta dosis de la vacuna antiCOVID representa el refuerzo para el año 2022.

Más de la mitad no recibió tercera dosis

Un 53% de la población aún no recibió su primer refuerzo (tercera dosis). Entretanto, hay 500.000 personas que no recibieron la segunda dosis. Además, existen 1.800.00 personas que no recibieron la tercera dosis.

“El Plan Nacional de Vacunación contra COVID tiene vacunas suficientes para responder a todos los que aún no iniciaron la vacunación”, subrayó el funcionario.

Advirtió a la población que el aumento de contagios no debe ser el único elemento para que tomemos la decisión, sino que la inmunización debe ser anticipada.

Refuerzos anuales serían en invierno

Los refuerzos anuales de antiCOVID que se aplicarán a la población se harán junto con la vacuna contra la influenza, en el marco de la campaña de invierno.

En términos sencillos, si usted se vacunó con la cuarta dosis este año 2022 y pasa un lapso de seis meses, podrá recibir el refuerzo anual en el 2023.

A no olvidar el sarampión, la rubeola y la poliomielitis

En otro orden, el médico se refirió a la protección contra el sarampión, la rubeola y la poliomielitis, que últimamente están presentes en la región.

La meta del Ministerio de Salud es un 95% de la población inmunizada, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de volver a tener la enfermedad en Paraguay.

“El sarampión es sumamente contagioso y en menores de seis años puede provocar complicaciones graves”, advirtió el doctor Castro.

El funcionario informó que la campaña de vacunación contra estas enfermedades finalizará en la primera quincena de noviembre.

Poliomielitis causa “secuelas irreparables”

En cuanto a la poliomelitis, que también presenta casos a nivel regional, el doctor también alertó sobre la importancia de que los niños reciban la vacuna. “Esta enfermedad causa secuelas irreparables como la parálisis, por lo que alentamos a los padres a que controlen el carnet de vacunación con el pediatra para verificar si su niño tiene todas las dosis”, resaltó.