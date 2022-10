Cuatro personas resultaron ilesas tras choque de automóviles

En la avenida Mariscal López, frente a la ciclovía de la ciudad de San Lorenzo, anoche se registró un accidente, en el que un vehículo impactó fuertemente contra otro.

El conductor de uno de los vehículos perdió el control al desviar supuestamente un bache, y fue a chocar por la parte trasera de otro automóvil, que dio varias vueltas hasta quedar incrustado en una columna de la ANDE.

“Estábamos viniendo por la ruta y el otro muchacho venía con una velocidad que él dice que es de 40 km/h pero es imposible porque me hizo volar desde el cartel hasta acá. Me chocó desde atrás y no sé cuántas vuelas di, pasamos a los asientos de atrás”, relató Oscar Flores, conductor del automóvil que fue embestido.

Lea más: Vehículo vuelca a causa de un bache en avenida Mariscal López

Por su parte, Carlos González, conductor del automóvil que perdió el control, señaló: “Al llegar a la curva, hay un enorme bache a la derecha, intenté salir y como hay agua también, se resbaló de mí y no había nada qué hacer. Quise frenar y no pude. Gracias a Dios no pasó a mayores. Están bien las otras personas y yo también”.

“Venía a unos 70 km/h más o menos y al resbalarme no pude controlar”, alegó.