Itauguá: sacerdote “atrincherado y desobediente”

Durante la ceremonia en la parroquia Virgen del Rosario de la ciudad de Itauguá, el presbítero Celestino, se notó nervioso, sin embargo, monseñor Robledo y la feligresía itagüeña le dieron la bienvenida con aplausos. Asimismo, Robledo entregó al nuevo párroco la llave del templo y el altar consagrado.

Atrincherado y desobediente

Monseñor Joaquín antes de culminar la eucaristía lamentó lo acontecido y dijo que el padre Andrés Cardozo se atrincheró en la casa parroquial que fue construida por la comunidad y fue declarada como patrimonio.

“Como sabemos, el padre Cardozo se atrincheró en la casa parroquial y es un desobediente a la Iglesia. Por lo tanto la secretaría parroquial va a funcionar en la sacristía, se tendrá que mudar temporalmente porque ahí está todo cerrado, para que la gente pueda acudir y hacer sus anotaciones”, dijo en obispo.

También solicitó a los presentes y autoridades locales albergar temporalmente a los nuevos sacerdotes designados a la comunidad, debido a que el excura párroco de Itauguá se niega a dejar el cargo y la casa parroquial. Es más, exige una orden de desalojo.

Sacerdote firmó el decreto

Robledo, en una entrevista exclusiva para ABC, afirmó que el sacerdote Andrés Cardozo firmó el decreto canónico de la Diócesis de San Lorenzo, referente a su remoción del cargo y la designaciones de otros religiosos en su reemplazo.

“Hoy se leyó el decreto y se llevó a cabo la ceremonia de posesión de los sacerdotes nombrados por el obispo diocesano, es decir quien les habla, Joaquín Robledo. Los nuevos sacerdotes seguirán con el trabajo en la comunidad”.

El cambio se trata de una reorganización pastoral dentro de la diócesis que se hace de tiempo en tiempo. Yo le pedí, le solicité (a retirarse al padre Cardozo) pero se negó, se atrincheró, se niega a irse, es un patrimonio (la casa parroquial) de la iglesia aquí en esta ciudad. Es un bien patrimonial y él dice que no saldrá de ahí. Yo hablé con él antes, ya alquilé una casa para él pero no aceptó.

“El firmó, tenemos todos los documentos. Al principio se negó, pero luego firmó y dijo que él buscaría una casa para alquilar. Él no está suspendido canónicamente, puede hacer misa”, explicó.

Agregó además que por ahora, Cardozo no fue designado a otra parroquia y que no se descarta esa posibilidad, pero que mientras, debe retirarse “pacíficamente” de la casa parroquial de Itauguá.

También, al ser consultado sobre las medidas que podría tomar la Diócesis respecto al atrincherado sacerdote, evitó responder.

Respecto a la larga permanencia del padre Andrés Cardozo en la parroquia central de Itauguá, durante 22 años, también evadió la pregunta y evitó dar detalles. Destacó que incluso antes de la pandemia ya habló con Cardozo sobre su apartamiento de la administración, sin embargo, el mismo se había negado.

Documento no tiene validez

El padre Andrés Cardozo, con absoluta serenidad, convencido de su decisión y fumando un cigarrillo, accedió a una entrevista para ABC, y así brindó detalles sobre la decisión diocesana.

“Lo único que me duele es el modo poco ortodoxo, porque esto no me lastima a mí, sí lastima a la comunidad parroquial. Yo no soy enemigo de Joaquín (el obispo), de hecho fuimos compañeros de estudios, nos consagramos juntos como sacerdotes, yo no tengo ningún enojo. Que él se haya enojado, es más, que diga que soy un sacerdote rebelde ¿Rebelde es quién? ¿Contra quién me rebelé? Contra nadie. Los curas estamos para servir al pueblo de Dios”, dijo Cardozo.

Al ser preguntado sobre el decreto firmado, señaló que el “documento no sirve. El documento que trajeron ellos tampoco tiene valor legal porque habla no sé si ser echado o expulsado de esta casa, y les dije entonces, si me van a expulsar tienen que ser por orden judicial”, explicó.

Insistió en que no dejará la casa parroquial y agregó que el obispo le faltó el respeto. Sin embargo, reconoció que Robledo lo visitó tres veces para pedirle que se retire.

Mal asesorado

El sacerdote dijo que el obispo de San Lorenzo fue mal aconsejado por personas del Obispado.

“Le pedí las razones y una de ellas puede ser mi conducta amoral, de lo que sea, mujeriego, lo otro, o alcohólico, o drogadicto o lo que sea. Podes preguntarle a los itagüeños cuál es mi peor pecado (...) no existen motivos valederos. Este es mi único pecado (mostró su cigarrillo). Voy a continuar hasta que ellos presenten una orden de desalojo que eso no se hace en 24 horas. Mi amigo Joaquín se metió en un peregrinar mal aconsejado por sus consejeros que están en el Obispado”, puntualizó.

Feligreses en pie de guerra

Los manifestantes primeramente exigieron que se apegue al Derecho Canónico y alegan que varios artículos del mismo fueron violados.

También cuestionaron la presencia de las autoridades como del intendente de la ciudad, Horacio Fernández y de algunos concejales que asistieron a misa para dar la bienvenida a los sacerdotes.

En varios oportunidades intentaron atropellar la sacristía exigiendo hablar con el Obispo y exigir una explicación sobre el cambio.