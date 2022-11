Récord de divisas de la carne al cierre de octubre, con más de US$ 1.500 millones

La exportación de cortes de carne bovina, desde enero hasta el cierre de octubre de este año, fue de 283.932 toneladas por unos US$ 1.476 millones, con lo que supera en 8% en valor a los registros de 2021, periodo en el que se enviaron 283.214 toneladas, que generaron divisas por unos US$ 1.372 millones en total por la proteína roja, mientras que en volumen es prácticamente igual, con solo 0,25% más, según informó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor José Carlos Martin.

Lea más: Industria de la carne celebra buen año, a pesar de adversidades

A nivel general de todos los renglones de exportación de la ganadería, también se mantiene el récord en comparación con las divisas de periodos parciales al cierre de octubre de años anteriores.

El reporte del Senacsa indica que incluyendo todos los rubros de la producción pecuaria: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como también productos y subproductos de origen animal, al cierre de octubre de este año las exportaciones fueron de unas 512.844 toneladas por US$ 1.873 millones. Esto en valor es un 8% contra el año pasado así como todos los años anteriores.

Lea más: Por primera vez, surge posibilidad que Canadá abra su mercado a la carne paraguaya

Mercados

El principal mercado de Paraguay de la carne bovina es Chile, que sigue siendo el mayor comprador de carne paraguaya, con unas 109.175 toneladas por US$ 598 millones, con 41% del total exportado por nuestro país; en segundo lugar está Rusia, con un 21% de la torta, con importación de 58.304 toneladas por US$ 236 millones. El tercer comprador más destacado de la proteína roja nacional es Brasil, con 33.940 toneladas, por US$ 184 millones.

La listado de mercados importantes sigue con Taiwán, con 31.666 por US$ 169 millones; también Israel, con 14.168 toneladas, por US$ 91,6 millones.

Envíos de carne de pollo

En los otros productos pecuarios se destaca que la exportación de carne aviar creció 116% en valor y 51% en volumen hasta el cierre de octubre, en comparación con el mismo periodo de 2021. Se exportaron 3.445 toneladas de carne de pollo, por US$ 6,25 millones, en el lapso referido.

Retracción porcina

Por otra parte sigue la tendencia de retracción de las exportaciones de carne de cerdo, que se redujo en un 50%, tanto en valor como en volumen. En los 10 meses de este año se exportaron carne porcina, en unas 846 toneladas, por US$ 2,024 millones.

Sumando las exportaciones de carne porcina, menudencias y despojos hasta octubre fueron 2.452 toneladas por US$ 4,73 millones.

Auditoría de Canadá

En otro orden de cosas, el titular del Senacsa recordó que la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) realizará una auditoría técnica al Senacsa, desde el 29 de noviembre hasta el 21 de diciembre de este año, que será muy exigente.