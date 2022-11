Hospital de Clínicas: falta de presupuesto deja al nosocomio en terapia intensiva, alertan

La crítica situación del presupuesto del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, está dejando al establecimiento de salud en terapia intensiva, aseguró la doctora Fátima Ovando, vicedirectora de Servicios Asistenciales.

Según la médica, el presupuesto del nosocomio no ha mejorado desde el traslado de la sede del barrio Sajonia, pese a que la atención médica brindada por el Hospital de Clínicas se triplicó tras la mudanza.

“La salud pública en Paraguay está en una situación crítica y el Hospital de Clínicas, en terapia intensiva”, declaró la médica al momento de indicar que el presupuesto del Hospital de Clínicas depende de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

“El hospital escuela ofrece servicios de alta complejidad, tanto en asistencia médica y de tecnología. El equipo de resonancia magnética es hoy, uno de los servicios que más absorbe pacientes de otros centros que vienen del sector público y privado”, comentó.

Alta demanda de los asegurados del IPS

La doctora Ovando mencionó que los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) también acuden al Hospital de Clínicas, aumentando la demanda de los diversos servicios, de especialidades troncales, como son las clínicas médicas, cirugías, gineco-obstétrica, pediatría y otros.

“Existe aumento en el área ambulatoria, en los servicios de urgencias, en las cirugías programadas, donde la lista de espera es alta. La demanda de cuidados intensivos es siempre del 100%. En cuanto a los servicios de métodos auxiliares, principalmente en el área de imágenes, los estudios son muy requeridos. Incluso los fines de semana se están realizando estudios de tomografía y resonancia magnética”, manifestó la doctora Ovando.

Más de 200 pacientes por día en servicios de urgencias

La demanda de atención médica en el Hospital de Clínicas aumentó considerablemente tras la mudanza del hospital escuela de su sede en el barrio Sajonia.

Según indicó la vicedirectora asistencial del nosocomio, en el antiguo hospital el servicio de emergencias atendía un promedio de 30 pacientes por día. Sin embargo, actualmente el Servicio de Urgencias Adultos registra entre 200 a 250 consultas en 24 horas.

“Estamos en un momento crítico, más en esta época del año, donde ya se tiene carencia de insumos. El Ministerio de Salud apoya bastante con insumos, pero no se llega a dar una respuesta total. Muchas veces no se puede dar una atención completa al paciente, pues en ocasiones debe costear estudios y medicamentos que ya no podemos ofrecer en el hospital”, lamentó.