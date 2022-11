EBY abre investigación sobre ofrecimientos de cargos hechos por el hijo de Perla de Vázquez

El fin de semana, José Vázquez Acosta volvió a estar envuelto en un escándalo, puesto que se divulgaron audios de presuntos ofrecimientos de cargos en Yacyretá, a cambio de grandes sumas de dinero.

Al respecto, Nicanor Duarte Frutos aseguró hoy que el hijo de la exdiputada Perla de Vázquez no tiene ningún vínculo con la EBY. “Ni le conozco, no tiene ningún contacto con la entidad. Es lo que recogí como información (...) En Yacyretá no le incorporó a nadie”, enfatizó.

El titular de la EBY confirmó que iniciaron una investigación interna, pero preliminarmente no encuentran vínculo alguno entre Vázquez Acosta y la EBY. “Hay mucha gente que opera de este modo, engañando a la gente. No es la primera vez que una persona está engañando de este modo; ha habido otros casos similares en que han prometido ascensos, un montón de cosas, a cambio de plata”, manifestó.

Así también, consideró que no es la primera vez que el hijo de la exdiputada se ve envuelto en este tipo de situaciones, puesto que incluso llegó a ser imputado por apropiación el año pasado.

Los audios de estos ofrecimientos fueron divulgados por el diario Última Hora, que publicó ayer que Vázquez supuestamente llegó a cobrar de aproximadamente 100 personas la suma total de G. 75 millones a cambio de cargos “permanentes” en la entidad binacional. Ya hay una denuncia hecha ante la Fiscalía.

Wiens “está creciendo”

En otro momento, habló sobre la interna política y aseguró que Arnoldo Wiens está “creciendo en el país” y va a ganar en unas elecciones muy reñidas. “Estamos remontando velozmente”, aseguró el representante de Fuerza Republicana.

En otro momento, cuestionó a los ministros del Ejecutivo por no hablar más directamente sobre las grandes obras hechas por este Gobierno, que -a su parecer- es de los mejores de la era democrática.