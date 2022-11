Buscan a niño en situación de calle quien esta madrugada pidió ir a refugio del MINNA

“Son las 00:36 de este miércoles 09 de Noviembre. Un niño se acercó a pedirme ayuda, me pidió puntualmente que llame al 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que lo lleven a un refugio y absolutamente nadie me atendió. Seguí insistiendo, y como ya refresca le llamé a Policía Nacional del Paraguay por el sistema 911 (..)”, mencionaba la ciudadana identificada como @Melyy613, anoche en su cuenta de Twitter.

La mujer relató que llamó al 147 del Ministerio de la Niñez en varias ocasiones, y no obtuvo respuesta. También llamó al 911, y según su relato, le respondieron que no se encargan de menores y que la Policía no tiene refugio. Lamentó que agentes de la Comisaría 22 Metropolitana , que se encuentra a metros del lugar en donde se encontró al niño, no llegaran hasta el lugar lo más rápido posible.

Indicó que casi media hora después, una patrullera llegó hasta el lugar, pero ningún policía se bajó siquiera del vehículo para atender el caso.

Finalmente, la mujer mencionó que, al no obtener respuesta, dejó ir al pequeño quien le señaló: “Dejá no más, señora. Ellos no me van a ayudar. Me voy”. “Voy a buscar donde dormir y vengo otro día”.

Hoy, con las calles prácticamente vacías, desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, solicitaron a la ciudadanía, que en caso de que vean a algún niño solo, insistir llamando al 147 o al 911 para que se pueda concertar la asistencia de estos menores.

El caso está judicializado

Al respecto, el viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar, manifestó que están al tanto de la situación, que tienen identificado al menor y que conocen su caso, debido a que ya está judicializado.

Sobre la falta de respuesta a las llamadas de la ciudadana que hizo la denuncia, alegó que las lineas colapsaron anoche, debido a otras llamadas sobre casos similares que se registraron.

“La familia del niño fue beneficiaria con el Programa Abrazo, con el objetivo de prevenir y erradicar explotación laboral infantil. El programa implica beneficios como capacitaciones, bonos económicos, pero también condicionantes, por ejemplo, no exponer a los niños en las calles, que tengan acceso a la educación y cuidado de la salud del menor”, manifestó Escobar.

“La familia no cumplió con esto y el caso ya fue derivado al ámbito judicial. Como el niño no está a salvo con su propia familia, debido a que lo explotaban, fue llevado hasta el refugio del MINNA en San Lorenzo, pero asiste de forma regular”, dijo.

El viceministro lamentó que falle la cooperación interinstitucional que debe haber para estos casos, con las comisarías, las municipalidades y las gobernaciones.

“El MINNA tiene solo dos refugios, en San Lorenzo y Ciudad del Este, por lo que necesitamos la cooperación de la Policía y los municipios para poder asistir a los menores. En este caso, la comisaría más cercana, podía trasladar al pequeño hasta el refugio de San Lorenzo”, afirmó.

“Este niño pidió justamente ir hasta el refugio de San Lorenzo, porque sabe que allí recibirá asistencia”, resaltó.

“Es necesaria la cooperación interinstitucional”

El viceministro Escobar, insistió en que es necesaria la cooperación interinstitucional para que se pueda brindar la ayuda correspondiente a los niños en situación de calle y a aquellos con casos judicializados.

Solicitó que existan propuestas de políticos, municipales, departamentales para poder brindar una respuesta inmediata. Señaló que existen otros casos como los niños Maká en Mariano Roque Alonso, también en Asunción, en casi todas las ciudades, que necesitan de un abordaje específico.

Al respecto, Laura Gauto, la fiscal que está a cargo del caso de la familia del niño identificado, manifestó que el menor frecuenta el refugio, pero entra y sale. Indicó que visitaron a sus familiares, pero en el hogar tampoco hay condiciones para que el niño se quede allí, por lo que una vez que se lo encuentre, será trasladado al hogar Madre Tierra.