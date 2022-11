Censo: experto en ciberseguridad insta a no completar formulario de Google

Ante la habilitación de un formulario de Google para la recuperación de datos sobre el Censo Nacional, el experto en ciberseguridad recomendó a la ciudadanía no completarlo.

“Mi recomendación es que la ciudadanía no complete el formulario hasta que el INE ponga las herramientas adecuadas o garantice por escrito la privacidad. Yo les instaría a las personas a que no completen hasta que el INE desarrolle una herramienta correcta o que esté alojada en un sitio web institucional”, sostuvo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) habilitó la “Planilla para recuperación de datos-Censo 2022″, un formulario de Google en el que se cargan datos de la cuenta de Gmail tras la fallida jornada de ayer, miércoles, en la que se realizó el Censo de Población y Vivienda 2022.

Este formulario es para que los que no fueron censados puedan recibir eventualmente la visita para la recolección de datos.

Censo en formulario de google: un riesgo de perder datos

Gaspar argumentó que rellenar el formulario de Google representa un riesgo para los usuarios de esta plataforma, ya que ciberatacantes podrían tener acceso a todos los datos de la cuenta de los que completen.

“Es inseguro, porque un buen atacante puede llegar a determinar el usuario y la contraseña de la cuenta de Gmail e intentar un ataque por ingeniería social y con eso va a tener acceso a la orden de datos completa de las personas que se inscriban para terminar su censo”, declaró.

Planilla de Google está prohibida por ley

También manifestó que la habilitación de esta planilla web para cuestiones institucionales está prohibida por resolución N° 218/2020 que emitió el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) en la que actualizó lineamientos del portal único del Gobierno y trámites en línea.

Agregó que, en todo caso, la herramienta para la recuperación de datos del censo debe estar instalada en un portal del Estado.

En ese sentido, indicó que el INE debe también aclarar su convenio con la firma Amazon, atendiendo a que esta debe brindar herramientas tecnológicas al Instituto de Estadísticas.

“No solamente es un riesgo sino una mala práctica. El Mitic habla al respecto sobre que se deben utilizar herramientas institucionales y los correos de Gmail y Google Drive no son herramientas institucionales”, sostuvo.

Cuestionamientos al Censo 2022

Gaspar, a través de su cuenta de Twitter, también hizo una serie de cuestionamientos con respecto a la “precariedad” con que se llevó a cabo el Censo 2022.

Entre estos se destaca que los censistas no firmaron un convenio de confidencialidad y su capacitación dejó más dudas que respuestas. Además, manifestó que la inversión de US$ 43 millones para este registro estadístico no se vio reflejada en lo que hasta ahora se realizó.

El experto en ciberseguridad refirió que el INE, en todo caso, debería dar de baja la ley que establece sanciones -con multas- a las personas que no participen del censo, atendiendo a la “precariedad” con que se llevó a cabo.

También instó a la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) y al Banco Central del Paraguay (BCP) a actuar de “contralores” para que la ciudadanía pueda conocer “qué va a pasar con sus datos”. Una multitud de cuestionamientos recibió la jornada de ayer por parte de la ciudadanía que no recibió la visita de los voluntarios.