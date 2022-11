Sospechosa liberación de procesados por supuesto grave error de una magistrada

Los miembros del Tribunal colegiado de Sentencias Cynthia Espínola, Benito Ramón González y Gustavo Villaverde anularon sin más tramites la resolución de la jueza penal Janine Ríos por no constar en el expediente la descripción fáctica o relato del hecho objeto de juicio.

Esta decisión tuvo efecto inmediato en la puesta en libertad de los dos imputados Danilson Ávalos Díaz y Diego Díaz Méndez quienes, según la investigación, habrían participado en el atentado contra varias jóvenes y menores de edad, quienes estuvieron circulando en una camioneta de la marca Toyota tipo Hilux, color negro, en la salida de la ciudad de Curuguaty.

Tanto el abogado defensor Jesús David González como el abogado de la querella José Giménez Gallardo coincidieron en que la jueza Janine Ríos tuvo un trabajo deficiente al no realizar un relato sobre el hecho a ser debatido en la audiencia pública oral que finalmente conllevó a la no realización del juicio. La supuesta inexistencia de dicho material en el expediente pudo haber sido de manera intencional, para favorecer a los procesados, así como no dejó de llamar la atención la rápida decisión del tribunal, que conllevó a la liberación inmediata los dos procesados.

La agente del caso, Elvia Chávez, adelantó que presentará apelación sobre la decisión del tribunal porque –según dijo– la resolución de la magistrada contenía el relato del hecho. En tanto, la defensa de los procesados pidió que el expediente sea remitido a la auditoría de la Corte Suprema de Justicia.