Agricultores realizan ferias de productos para obtener ingresos

Un grupo de productores de la zona sur de Ñeembucú, apoyados por la Pastoral Social de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, realizaron una feria de productos hortícolas y agrícolas en la plaza de los héroes de la ciudad de Pilar.

Desde tempranas horas los productores que llegaron de Paso de Patria, Lomas Guazú, Gral Díaz y Humaitá, ofrecieron huevos caseros, queso Paraguay, gallinas caseras, carnes de cerdos y de ovejas. Así también ofrecieron maíz amarillo en grano, harina de maíz casero,batata roja, papas y cebollas cultivadas en la zona por los labriegos.

Lea más: Feria de agricultura familiar campesina con buena recaudación

Uno de los productores de Lomas Guazú, distrito de Gral. Diaz, Doroteo Cáceres, indicó que que este tipo de feria beneficia a todos los productores ya que con esto generan ingresos para sus familias “La feria es importante por que nos ayuda para vender nuestros productos y generar un poco de ganancias, así por el importe ya nos abastecemos de provistas para el mes, también pagamos nuestra cuenta como la luz y el almacén” expresó.

El encargado de la Pastoral Social de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, Diosnel Sánchez, explicó que estan trabajando con los productores desde hace bastante tiempo y que les ayudan con la logística con este tipo de emprendimientos para que puedan obtener sus ganancias " Estamos trabajando y acompañándolos desde hace bastante tiempo, primero les acompañamos con técnicas y manejos de producción y luego la parte de ventas, de esta manera ellos obtienen sus ganancias” resaltó.

Lea más: Óptimos resultados en cultivo de papa en Tacuaras

Agregó que primero le enseñan la producción, organización y comercialización “Esta gente están haciendo sus ferias y nosotros les apoyamos en la logística con algunos municipios, para que a ellos les resulte rentable” subrayó.

Añadió que los productores traen productos frescos, sanos y ecológicos “Ellos traen productos frescos , sanos y ecológicos, desde la Pastoral Social nosotros promovemos el uso de los productos agroecológicos sin la utilización de productos químicos” subrayó.

Sequía en la zona

El labriego Doroteo Cáceres, explicó que en esta zona del departamento de Ñeembucú, la sequía está azotando con fuerza y que si en los próximos días no cae una buena lluvia afectará a los cultivos como el maíz que ya está en época de floración”. La sequía nos afecta y nos está esforzando por que el maíz está en plena etapa de floración, y si no llueve en los próximos días no podrá espigar y vamos a tener muchas pérdidas, ojala Dios se apiade de nosotros y nos envíe una buena lluvia”, expresó.

Otro productor de la zona de Paso Pucú distrito de Humaitá, Jorge Báez, también señaló que la sequía está jugando en contra de los productores. “Falta la lluvia porque está perjudicando a los agricultores, falta urgente la lluvia, todo este tiempo llovió muy poco en nuestra zona, no así como en la zona norte y el este del departamento como Laureles, Cerrito y Alberdi por ahí llovió mucho, a nosotros nos alcanzó apenas”, indicó el labriego.

Lea más: Preparan expoferia de la agricultura familiar en Pilar

La productora de queso Paraguay de la zona de Paso de Patria, Idelina Centurión, comentó también que la sequía afecta a los pequeños productores tamberos”. Si la sequía nos afecta por que hay poco pasto para los animales, y hace poco se sumó la crecida del río Paraná, por que tuvimos que sacar nuestros animales de los carrizales, alquilamos piquetes ajenos pero no es lo mismo por que no hay pasto con la sequía existente” señaló.

Resaltó que aunque bajó la producción de la leche de igual manera ellas hace frente a la situación haciendo el queso Paraguay para la venta, que es lo que les da el sustento diario para mantener a la familia. “Bajó mucho la producción de leche, pero hacemos frente no hay de otra, seguimos produciendo” finalizó.