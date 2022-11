“¿Qué perdemos si no entramos al pacto de reducción de metano?”, dicen desde Fecoprod

En la Cumbre del Clima COP27 de Naciones Unidas se planteó un convenio de reducción de metano, el cual, supuestamente, ya integran 130 países. Diferentes sectores denunciaron que existe una presión externa para que Paraguay forme parte del pacto, con lo que no están de acuerdo debido a que afirman iría en detrimento de unas 4 millones de cabeza de ganado.

Lea más: COP27: UGP denuncia presión externa para que Paraguay se adhiera a convenios sobre cambio climático

“Debemos cuidar de nuestros recursos naturales, adaptarnos al cambio climático, innovar, ver que dependemos de la actividad agropecuaria y defendernos. No tenemos que ceder a intereses económicos que vienen de afuera y quieren cortar nuestra producción. Necesitamos crecer como país y no debemos incurrir en cosas que nos va a llevar a la pobreza”, manifestó Alfred Fast, de la Fecoprod.

“Debemos basarnos en la ciencia y en estudios socioeconómicos bien hechos para tomar decisiones”, afirmó.

Fast afirmó que se pretende instalar que la tierra se está calentando de una manera sin precedentes, y que una de las causas es el metano que expide el ganado, vacuno en este caso. Afirmó que la tierra se contamina más con plástico, basura que tiramos, agua de cloaca y con las industrias.

“No solo el ganado expide metano”

“El cambio climático siempre existió y la adaptación es la mejor forma de enfrentarlo. Dudo cuando políticos empiezan a hacer sus proyecciones y sus políticas a base de lo que ellos piensan que es ciencia. Ahí es cuando cualquier cosa puede surgir. Quiero dejar en claro que producción y protección del medio ambiente no se contradicen, van de la mano”, señaló.

Lea más: Arranca la COP27 centrada en la financiación e implementación de acuerdos

“El metano es un gas que en un 70% proviene de la industria, después está el metano que sale de los esteros, bosques, humedales, de una pastura con o sin animales. Es parte de un ciclo, ahora se le culpa al animal y el pacto del metano nos dice que tenemos que reducir 30% sobre una línea de medición del 2020 hasta el 2030, es decir, tenemos 30 años para reducir”, explicó.

“Cuando decimos que la vaca emite metano y Paraguay emite 0,09%, solo el 0,02% es de la vaca, pero no se mide todo lo que entra en el sistema, se debe hacer un balance de todo. La vaca no produce ni una sola molécula de metano, solo el pasto. La vaca come pasto y eructa una parte de metano, pero es parte de un ciclo. La primera cosa que no está bien es la forma de medir el metano”, insistió.

“¿Qué perdemos si no entramos en el pacto del metano? Si 130 países ya están, bueno, pero si ellos deciden tirarse sin salvavidas, yo primero quiero que por lo menos Paraguay sepa la distancia hasta la costa. Antes de firmar un pacto, se tiene que basar en ciencia, en el análisis económico”, afirmó.

“Nos preocupa las consecuencias que pueda traer, las implicancias que puede tener. No estamos de acuerdo con la mitigación, sí con la adaptación, pero no puede frenar la producción de alimentos. No queremos firmar pactos que afecten nuestra matriz de desarrollo”, sostuvo.

Denunciaron presión externa

En la mañana de este jueves, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, se adelantó a las declaraciones en la ONU y afirmó que existe presión internacional y del sector financiero para que Paraguay se adhiera a un acuerdo de reducción de metano. Explicó que dicho convenio conlleva renunciar a nuestro potencial ganadero mediante la reducción de la producción, según cuestionó. Dicho convenio se analiza en la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, conocida como COP 27 .