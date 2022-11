Obispo lamentó la falta de trabajo para los jóvenes durante misa en Caacupé

Monseñor Ricardo Valenzuela inició su homilía haciendo énfasis en la importancia del trabajo. Explicó que muchos viven sin hacer nada y la desocupación muchas veces es lo que causa innumerables problemas sociales.

“El que no trabaja no come, y tengan en cuenta que algunos viven muy ocupados en no hacer nada. Trabajen con entusiasmo y con orgullo para ganarse el pan de cada día”, instó monseñor.

Indicó que el trabajo es muy importante para la vida cotidiana de los hombres y las mujeres, porque ayuda no solo para salir adelante, sino también para sentirse bien con uno mismo y ser útiles en la sociedad. “Cómo nos sentimos satisfechos cuando nos halagan por nuestro trabajo, cuando ponderan por nuestro trabajo bien hecho, eso nos da una profunda satisfacción”, expresó.

El obispo resaltó que una vida de trabajo honesto y cuidadoso es un bien precioso ante Dios y ante los hombres. Destacó que no importa tanto la profesión, cómo la lleva a cabo ni cuándo; lo que importa es trabajar de corazón.

La naturaleza original del hombre

Pidió que no olviden que “el trabajo forma parte de la naturaleza original del hombre y todos lo necesitamos. Lo importante es trabajar porque el trabajo dignifica”, enfatizó Valenzuela.

Asimismo, indicó que hoy en día vemos dos realidades: la falta de trabajo y el exceso de trabajo. Mencionó que en la actualidad también se tiene que sufrir dramas morales como acosos y abusos laborales. “Eso causa frustración y tristeza”, lamentó.

Así también, el trabajo tiene hoy un enemigo que es la tecnología, porque hace inútil el esfuerzo humano. Frente a este tipo de problemas, el creyente tiene que desarrollar un gran sentido de responsabilidad, solidaridad y apoyar las reformas de educación.

Lea más: Presentan mejoras de la Basílica a pocos días del inicio del novenario en Caacupé

En otro momento de su homilía, el obispo lamentó que el Paraguay se encuentre con una infinidad de jóvenes que quieren trabajar y no lo consiguen. Lastimosamente, eso causa que muchos caigan en tentaciones por esa situación. “Hay que ser solidarios con toda iniciativa concreta a favor de los que no tienen empleo”, manifestó.

No al “exceso de responsabilidad”

La otra realidad negativa del trabajo es que muchos lo encuentran pero tienen exceso de responsabilidad, debido a la necesidad. Hay gente que es fanática de trabajar y eso no tiene que ser así, hay que mantener el equilibrio. Es necesario recordar una frase de Jesús: “El trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo”, dijo monseñor.

Muchas veces el exceso de trabajo también hace daño y tenemos que tratar de cuidar esos aspectos cotidianos. “Ayudemos a otros, pensemos más en Dios, no usemos el tiempo para hacer el mal, trabajemos con el bien para ganar nuestro lugar en el reino de Dios”, puntualizó.

Al término de la jornada dominical se pudo visualizar una concurrida presencia de los fieles que acudieron al santuario para escuchar la santa misa desde diferentes ciudades como: San Lorenzo, Fernando de la Mora, Canindeyú y Pedro Juan Caballero.

Pese a las lluvias, los fieles asistieron acompañados de sus familias para ser bendecidos. Estuvieron presentes la Peregrinación Nacional Convivio Damasco y animaron el coro los jóvenes de “Convivio Damasco”, de la Parroquia Pedro Juan Caballero.

Lea más: Operativo Caacupé 2022: esperan visita récord de peregrinos