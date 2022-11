Benjamín Zapag ya está en su casa, pero sus agresores siguen prófugos

El abogado Ricardo Preda, defensor de Benjamín Zapag, confirmó que el joven hijo del reconocido dirigente deportivo ya se encuentra en su casa, luego de sufrir una triple fractura maxilar y facial en la discoteca Morgan. “Está con el post operatorio, con dolor e inflamación, además de los cuidados de la vista”, relató para ABC.

Por su parte, Raúl Zapag, padre de Benjamín, señaló que el ojo dañado ya fue evaluado por segunda vez y está muy bien. No obstante, habló de las secuelas neurológicas. “Hay un daño neurológico, hay que ir evaluando de a poquito cómo podemos lograr restablecer la normalidad en él, la sensación facial, la reconstrucción interna”, explicó.

En ese sentido, resaltó que el tratamiento todavía es largo. “Valoramos cada día su vida, valoramos que está todo enterito y lo que se lastimó vamos a ir corrigiendo y construyendo con mucha fe”, expresó.

Un investigado por amenazar a testigos de agresión a Zapag

Por otra parte, en cuanto a los presuntos agresores, el abogado Ricardo Preda detalló que, además de Héctor Grau y Marcello Fretes, quienes fueron imputados por lesión grave, también ya hay un tercer joven que está siendo investigado por amenazar a los testigos del hecho.

Así también, resaltó que un conductor de una plataforma declaró haber alzado a los dos imputados de la discoteca Morgan, más un tercer joven. “Identificó a tres personas que abordaron su vehículo, las llevó hasta Luque y ya en el viaje iban alardeando sobre la agresión a Benjamín”, indicó.

En ese sentido, resaltó que los jóvenes no mencionaron el nombre de la víctima porque ni siquiera conocían a Zapag. “Eso denota que así Benjamín no les conocía a estos tipos, tampoco ellos le conocían a él. No es que iban diciendo: ‘Le pegamos a Benjamín Zapag’”, mencionó el abogado.

No obstante, ya la víctima logró identificar a los dos imputados y relató que no recuerda quién le propinó la golpiza ni cuántos golpes recibió. “En líneas generales, él cuenta que le encaró a uno de ellos, le gritó cuando le pidió explicaciones de por qué estaba ahí (en el baño). Ahí él ya recibió un golpe y ya no puede relatar qué viene después (...) Fue más de un golpe”, confirmó el defensor.

Finalmente, resaltó que los presuntos agresores siguen sin presentarse ante la Justicia. “En redes sociales y a través de los medios, hay supuestas versiones de ellos, pero no declaraciones en el sentido formal”, enfatizó y confirmó que siguen prófugos.

Cabe resaltar que la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera citó a los dos jóvenes para una audiencia de imposición de medidas fijada para el próximo 17 de noviembre, a las 9:00 a Marcello Fretes y a las 9:30 a Héctor Grau.

Es preciso señalar que ambos aún no se han puesto a disposición de la Justicia y que, además, ya hay una orden de detención sobre ellos.