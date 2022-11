La versión del abogado de uno de los presuntos agresores de Benjamín Zapag

El tremendo golpe que recibió Benjamín Zapag (18) en el baño de la discoteca Morgan, sigue dando que hablar. Esta vez, Pedro Candia, abogado defensor de uno de los presuntos agresores de nombre Marcelo Fretes sostuvo que entre hoy y mañana, su defendido se presentaría ante la justicia.

Dijo además que la intención no era presentar a Fretes inmediatamente, pero esperan la recuperación de Benjamín Zapag para que confirme que Marcelo no fue uno de sus agresores.

Negó que Fretes lo haya golpeado

Candia manifestó que Marcelo Fretes estaba en el baño y Benjamín fue quien supuestamente lo increpó e inició una presunta discusión. Casi al mismo tiempo aparece el otro imputado, Héctor Grau que es quien le propina varios golpes a Zapag, dijo Candia. Grau es compañero de equipo de Fretes.

“Se le acerca Benjamín y le pregunta que me dijiste y Marcelo le dice no nada”, según la versión de Candia. Expresó que su cliente se quedó sorprendido porque ocurrió todo muy rápido y no podía digerir lo que vio quedándose más tiempo en el baño.

Amenazas de muerte tras la golpiza

Candia reveló que la familia de Fretes está recibiendo supuestas amenazas de muerte. Se hicieron según dice a través de llamadas telefónicas y mensajes. Aclaró que ocurrió por la situación de la discoteca y que en su momento presentarán estas pruebas.

El defensor dijo que existe temor por la seguridad de Marcelo. “Queremos tener las precauciones necesarias para mi defendido”, alegó. También no descarta que las amenazas de muerte provengan de la barra brava de Cerro Porteño, teniendo en cuenta que Raúl Zapag fue presidente del club de barrio obrero.

