Preocupa a vecinos de Ayolas mala calidad de empedrado construido con recursos de Yacyretá

El concejal municipal de Ayolas Lucio Amarilla (PLRA) manifestó que existe mucha preocupación de vecinos de los barrios Cristo Rey y María Graciela, quienes denuncian la mala calidad de la construcción del empedrado sobre el tramo vial denominado Tape Pytã.

A raíz de la constante denuncia que reciben en el seno de la Junta Municipal de Ayolas de parte de los vecinos, solicitaron al director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, un informe técnico profesional del encargado de llevar adelante la fiscalización de los trabajos.

“Como cuerpo colegiado, nosotros no tenemos ni un informe acerca de qué empresa es la encargada de la obra de empedrado, tampoco sabemos cuáles son las características técnicas y de la inversión que destina Yacyretá para la realización de los trabajos que a simple vista se ve que no es de buena calidad”, expresó el edil.

El pedido de informe a Yacyretá fue enviado el 13 de octubre pasado, pero hasta la fecha no se tiene respuesta, agregó.

A través de datos recogidos en la zona donde se realiza la construcción del empedrado, pudimos llegar hasta Salomón Torres, responsable de la empresa AGTD Servicio Generales encargada de la ejecución de los trabajos.

Torres, al ser consultado sobre la calidad de la obra, señaló que los trabajos realizados se ajustan a especificaciones técnicas de la obra en curso, y que la inversión es de G. 550.000.000 por un total de 1.000 metros lineales.

El plazo de terminación es de 90 días, y que acuerdo al contrato, los trabajos finalizarán en unos 15 días, aproximadamente, si no se registran grandes lluvias en la zona. Por cada jornada de lluvia se agregan tres días más.

“Si el trabajo no se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas, los fiscales de obra de la Entidad Binacional Yacyretá no van a certificar los trabajos y no se me va a pagar”, expresó Torres.

