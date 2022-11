Un milagro para el promesero adelantado: solidaridad durante el Censo 2022

Del montón de cuestionamientos y críticas que dejó la realización del Censo Nacional 2022 el pasado miércoles, hay una historia que resalta de ese día, siendo la del “promesero adelantado” Pablino Duarte, un guardia de seguridad que salió de trabajar en Luque y comenzó a caminar para llegar a Ypané, donde vive.

Pero en su trayecto, en la zona de 4 Mojones, minutos después de las 06:30 un equipo de ABC TV comienza a entrevistar al hombre, quien relataba que ya venía caminando por más de dos horas, tras salir a las 04:30 de su trabajo.

A pie de ciudad en ciudad ante la falta de transporte público ese feriado, claramente no le quedaba otra que continuar caminando hasta llegar a su destino. “Ahora estoy pagando mi promesa. Ya adelantado”, refirió con humor Pablino, haciendo una referencia a las peregrinaciones a Caacupé y por ello fue calificado como un “promesero adelantado”.

Con el pasar de las horas ese miércoles, el caso de Pablino ya se hizo “viral” en las redes y llegó a la ciudadanía, para luego recibir una inesperada sorpresa.

Milagro para el promesero adelantado: la solidaridad de la gente y un regalo muy útil

Es indiscutible el alcance que tienen las redes sociales hoy en día, mucho más aún ese día del Censo donde la ciudadanía se quedaba en sus casas y estaba sumamente atenta a las plataformas digitales para informaciones o preguntar sobre si un censista visitó su hogar o no.

Una vecina del barrio cerrado donde trabaja Pablino, Rocío Riquelme, estaba recaudando fondos para ayudar al humilde guardia de seguridad y esto fue rápidamente viralizado en las redes sociales, recibiendo un gran acompañamiento de los internautas.

Fue así que llegaron a juntar suficiente dinero para comprar una motocicleta 0 kilómetro al hombre, con toda la documentación a su nombre, además de la instalación de un sistema de GPS para mayor seguridad, según comentó Francisco Martínez, uno de los participantes.

La entrega del biciclo también tiene toda una historia siendo esta el sábado pasado, solo a días de la organización de esta colecta solidaria. Para eso, el protagonista nos cuenta cómo fue todo, brindando datos sobre su vida también.

La historia de Pablino Duarte

Pablino Duarte (40) trabaja como guardia de seguridad en un condominio ubicado en Luque, en cercanías del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cumpliendo mañana 15 de noviembre un año en ese lugar. Tiene tres hijos, que son su “motor” para seguir adelante pese a varios “golpes y muchos momentos difíciles” que tuvo a lo largo de su vida, según comentó a la redacción de ABC Color.

La gente lo conoció el día del Censo Nacional, cuando contaba su historia sobre que iba a llegar caminando a Ypané tras salir de su trabajo, pero según indicó, afortunadamente encontró a un amigo suyo en la zona de Tres Bocas que lo acercó hasta esa ciudad.

“Yo no esperaba nada de esto. Me entrevistaron y luego me sorprendió toda la gente”, relata el hombre, manifestando que ese sábado cuando le entregaron su regalo, era su día libre, sin embargo, le habían cambiado con el motivo de darle esta sorpresa que lo emocionó hasta las lágrimas, como se ve en el video.

“Hasta ahora no puedo creer, veo mi moto y no creo. Desde el día que llegué ahí que la gente me quiere y yo estoy muy agradecido con la gente. Siempre a salir adelante, yo lo hago por mis hijos”, contó muy alegre, mientras relataba que ya utiliza el vehículo para trasladarse.

