Caso Natalia Godoy: defensa cuestiona “lento proceso judicial”

A dos años del trágico suceso, en el que Natalia Godoy fue atropellada por Florencia Romero mientras esperaba el bus, la defensa lamenta que el proceso se lleve a cabo de forma muy lenta y que la supuesta autora no vaya aún a prisión. La defensa de Romero había presentado una acción de inconstitucionalidad para que esta permanezca con arresto domiciliario y no vaya al Buen Pastor.

“Hay una nueva resolución de la Corte, en la que rechazan in limine esta acción de inconstitucionalidad, de la que ayer tuve conocimiento y hoy me acerqué hasta la Sala Constitucional de la Corte. Estábamos a la espera de la resolución de la Corte con respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada contra la nulidad de la Cámara”, manifestó la abogada Carolina Arias.

“La Cámara rechazó esa acción de insconstitucionalidad presentada para que ella (Romero) no vuelva a prisión. La caratula se mantiene en dolo y se expone a una pena de 15 años”, añadió.

“Tengamos en cuenta que lo último fue la audiencia preliminar en la que el juez Miguel Ruiz había eliminado nuestra prueba fundamental en la que se determinaba que ella tenía otras sustancias en el cuerpo. Eso conlleva el cambio de carátula, la que apelé yo, y también el Ministerio Público. La Cámara de Central había acumulado esa resolución del doctor Ruiz y eso ellos habían recurrido a la sala constitucional. La Corte rechazó in limine esa acción de inconstitucional, pero referente a la medida cautelar impuesta el año pasado”, explicó.

En cuanto a la situación actual de Romero, señaló: “Ella no va a volver a la prisión todavía, porque estamos a la espera de la resulta de la Cámara Constitucional con respecto a lo que ellos habían recurrido de la nulidad de lo resuelto por el doctor Ruiz en la audiencia preliminar”.

“Hasta tanto no se resuelva eso, ella continúa con arresto domiciliario en su casa del barrio Mburucuyá”, apuntó.

“Los tiempos de la Justicia no son mis tiempos”

Sobre el proceso judicial, afirmó: “Bastante lento, desanima, porque tengo toda una familia detrás. Los tiempos de la Justicia no son mis tiempos como profesional. Ojalá que la Corte, los ministros, resuelvan pronto esta acción de inconstitucionalidad planteada sin fundamento. Tuvieron todo el proceso para ir contra la carátula, contra la supuesta prueba pericial que estaban queriendo ajustar, etc. Me desanima como profesional”.

" Espero que la Corte dictamine este año esa acción de inconstitucionalidad para dar respuesta a esta familia y por otras familias que son víctimas de personas como la procesada en este caso, que toman el volante con bebidas alcohólicas, con otras sustancias y no es justo”, sostuvo.

La abogada lamentó que los familiares nunca fueron asistidos. “Yo como querellante esperé casi dos años para iniciar una demanda de indemnización porque todo esto acarrea un gasto. Y yo lo hago por el huerfanito que dejó”, afirmó.