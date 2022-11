Empresa alega que dinero robado no le pertenecía

El pasado jueves 10 de noviembre, en la comisaría 13ª de Asunción, se realizó la denuncia del robo de un total de G. 87 millones, del cual resultó víctima una mujer que se identificó como administradora de la empresa Odonto Excellence y que en ese momento declaró que el dinero le pertenecía a dicha empresa.

Lea más: Iba al banco, “hizo hora” en manicurista y le robaron G. 87 millones

De acuerdo a la denuncia, la mujer debía depositar el dinero en el banco, pero como había mucha gente en ese momento, decidió “hacer hora” en un local de manicura y allí fue abordada por un delincuente.

La mujer relató que al descender de su camioneta sintió algo punzante en su espalda, al voltear se encontró con un hombre, quien la despojó de su cartera.

La denuncia policial indica que el hombre se llevó una cartera de color negro, que en su interior tenía un neceser en el cual se encontraba la suma de G. 86.000.000 (ochenta y seis millones de guaraníes) en efectivo, propiedad de la empresa Odonto Excellence, una billetera con su cédula de identidad, 3 tarjetas de débito y 2 de créditos, más G. 1.000.000 (un millón de guaraníes).

Dinero era particular

Sin embargo, Mónica Días, representante en Paraguay de la firma Odonto Excellence, afirma que el dinero robado pertenece a la víctima y no a la empresa. “El dinero era de la administradora, no de la empresa. Nosotros no generamos esa cantidad. Queremos aclarar eso porque nuestros clientes tienen miedo y queremos decirles que se queden tranquilos, que no corre peligro ninguna de nuestras sucursales”, alegó.

“Hablamos con la chica que trabaja con nosotros, ese dinero es particular, de una inversión suya”, señaló.