¿Payé?: Un hombre sacaba cruces, fotos de difuntos y arena de cementerio

Un hecho peculiar se produjo esta madrugada en el cementerio Bella Vista de Luque, cuando, luego de una denuncia, personal de la Policía se trasladó hasta el lugar y se encontró con un hombre que estaba llevando objetos de los panteones.

El sujeto, identificado como Christian Damián Irrazábal, de 36 años, tenía en su poder dos bolsitas de plástico en las que llevaba cruces de metal y de madera, retratos de difuntos, paños y hasta arena de cementerio. Irrazábal no cuenta con antecedentes, pero fue detenido por perturbación de la paz de los difuntos.

“Al llegar al lugar, un vehículo que estaba estacionado frente al acceso principal del cementerio realizó una maniobra y huyó del lugar, por lo que personal de patrulla ingresó dentro del predio y logró aprehender a un hombre en cuyo poder se encontró dos bolsas con objetos de las tumbas del cementerio”, manifestó el comisario Celso Zelaya.

El comisario indicó que no saben para qué podría querer el hombre estos objetos, ya que no son de valor, por lo que señaló que se trata de un caso muy “raro”. El aprehendido no mencionó nada al respecto y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para brindar declaraciones.

Si bien se desconocen las intenciones del hombre en esta ocasión, la seguridad de los cementerios suele ser reforzada en fechas cercanas a Halloween, debido a que inadaptados suelen ingresar a los camposantos a llevar estos objetos que utilizan para “payé” o rituales.