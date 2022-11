Salud Pública no descarta recurrir a vía judicial si Covax no devuelve dinero antes de fin de año

El mecanismo Covax Facility debe devolver US$ 5.670.990 por las vacunas antiCOVID que no entregó a Paraguay. El ministro de Salud, doctor Julio Borba, no descartó recurrir a la vía judicial en caso de que no se logre concretar un acuerdo para devolución.

Comentó que el equipo jurídico de Salud Pública incluso ya inició conversaciones con la Procuraduría General de la República (PGR) sobre esta alternativa.

Agregó que las negociaciones para la devolución del dinero están en las últimas etapas, cuyo límite sería este fin de año.

“Estamos en las últimas etapas. Ya hablamos con Procuraduría sobre el caso y estamos recabando los últimos detalles, en los últimos pasos”, sostuvo.

Borba, no obstante, refirió que considera que lograrán un “acuerdo amistoso” con el mecanismo.

Covax solicitó una nueva prórroga

Borba confirmó esta mañana que Covax solicitó una nueva prórroga a Salud Pública. Explicó que el mecanismo pidió tiempo para negociar con los laboratorios productores de vacunas en relación a los acuerdos suscritos.

El jefe sanitario, igualmente, comentó que el mecanismo planteó tres alternativas al Paraguay sobre el acuerdo de compra y aclaró que todas contemplan la devolución del dinero. Esto, indicó, atendiendo a que hay países que decidieron donar los montos entregados.

Covax debía proveer al país más de 4 millones de vacunas contra el COVID-19, pero remitió tan solo 1.093.200 dosis.

Debido a ello, este mecanismo -dependiente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)- habría prometido devolver dicho monto antes de finalizar este 2022, según declaraciones del propio ministro de Salud. Sin embargo, finalmente solicitó una nueva prórroga en el envío del dinero, a semanas de concluir este año.