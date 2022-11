Covax: ya hablan de prórroga para devolución de US$ 5.670.990 al Paraguay

La cancelación del contrato con el mecanismo Covax, sistema de provisión de vacunas contra el covid-19 de la OPS/OMS, es un tema que se trata desde abril pasado. Desde ese momento, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) asegura que solicitó la devolución de los fondos disponibles, es decir, US$ 5.670.990.

En octubre del 2020, Paraguay entregó US$ 6.847.680 como anticipo por 4.279.800 vacunas, pero solo se recibieron 1.093.200 dosis.

Lea también: Borba: acuerdos bilaterales complicaron acceso de Covax a vacunas

“Estamos insistiendo (en la devolución del dinero) a través de la Dirección de Relaciones Internacionales. El convenio sigue vigente y nuestra posición sigue siendo la misma, es decir, no recibir más vacunas y que se devuelva al Paraguay los pagos anticipados”, dijo a ABC Gustavo Irala, responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica de Salud Pública.

Numerosos países en la misma situación sobre Covax

El funcionario comentó que según la información que manejan, son numerosos los países que se encuentran en la misma situación que Paraguay. Dijo además que todos estos países tienen la misma posición de “no recibir más vacunas contra la covid-19″.

Al ser consultado si el mecanismo Covax planteó alguna alternativa, Irala dijo que considerando la cantidad de países en una situación similar y la vigencia del convenio, solo se pidió “mayor tiempo” para la devolución del millonario monto.

Lea más: Covax: piden devolución de US$ 5.670.990 pero mecanismo no responde, dice Salud Pública

“Lo de mayor tiempo no es una propuesta concreta, sino una estimación de tiempo ante la rescisión de los contratos con las fabricantes. No mencionaron de que eso no sería posible este año”, refirió.

El doctor Julio Borba, ministro de Salud, había informado a principios de octubre último que el mecanismo Covax garantizó para “antes de fin de año” la devolución de los fondos disponibles.