Ambientalistas preocupados por arroceras que afectan el ecosistema en Villa Oliva

Cada vez más son los productores de arroz que se instalan en la zona norte del duodécimo departamento, principalmente en el distrito de Villa Oliva. Según los ambientalistas de la Organización de Ciudadanos del Ñeembucú (UOCÑ), ya son 50 mil hectáreas de arroz que se plantan anualmente en la zona y que están causando graves daños al medio ambiente.

El coordinador de la UOCÑ, el ex sacerdote Pablino Cáceres, manifestó que como defensores de los humedales del Ñeembucú están preocupados no solo por el avance del agronegocio en la zona, sino por el grave daño que causan al medio ambiente.

“En nombre de la producción están destruyendo nuestro ecosistema. Están haciendo grandes canalizaciones para llevar el agua del río Paraguay y luego devuelven ya con el agua contaminada lleno de productos químicos”, lamentó.

Cáceres explicó que están trabajando con los demás ambientalistas del país. “Nuestra consigna siempre ha sido y sigue siendo salvemos los humedales. Todos los que vivimos en la costa del río Paraguay nos abastecemos del agua del río y debemos de tomar conciencia de la importancia del agua, y esta gente en nombre de la producción, están cometiendo un ecocidio porque están contaminando el agua. Eso nos afecta, a todos, a los pescadores, a los que bebemos agua del río, porque la ESSAP levanta agua del río”, señaló el ex sacerdote.

Agregó que por ahora, en el río, uno se da cuenta que hay menos peces, hay más dificultad para lograr la pesca y consecuentemente para alimentar a las familias.

Cáceres puntualizó que han denunciado en varias ocasiones ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), pero que nunca recibieron respuesta. “Hemos hecho la denuncia ante el MADES, pero lastimosamente es una institución que no responde o no reacciona. No toman las medidas, no ponen en evidencia estos casos y no frena”, se quejó.

Pablino Cáceres reiteró que esta situación genera una gran preocupación a los pobladores de Zanjita de Vila Oliva y a todos los pescadores de la zona. “Es una preocupación grande, eso que está ocurriendo toda la zona norte del departamento de Ñeembucú, y no hay hay señales de reacción del Ministerio del Ambiente, se estima que ya son más de 50 mil hectáreas de cultivos de arroz, a juzgar de lo que uno puede detectar con fotos satelitales. Cada vez crece en extensión estas propiedades que están siendo destinadas al uso del cultivo extensivo”, señaló.

Recordaron Día del río Paraguay

Con un pequeño acto realizado en la prefectura de la ciudad de Pilar, los ambientalistas recordaron el Día de río Paraguay. Del acto participaron, el intendente municipal Fernando Ramírez, el capitán de la Prefectura Naval, Luis Torres, Mauricio Acosta y el ex ministro del MADES, Oscar Rivas.

El coordinador del UOCÑ, Pablino Cáceres, dio la bienvenida a los presentes y dijo que con este tipo de actividades buscan crear conciencias de la importancia de cuidar el agua y en especial el medio ambiente.

“Nosotros venimos aquí para esta conmemoración que esperamos contribuya a la concienciación de la ciudadanía en general y particularmente de quienes se dedican a esta noble tarea. Queremos que sea respetado el ambiente, para tomar esa conciencia con relación a la importancia del río Paraguay”.

Posteriormente, los ambientalistas realizaron un paseo en lancha por el río Paraguay.

Productores con licencia

La intendente municipal de Villa Oliva, Marilú Musa, señaló que todos los productores de arroz cuenta con la licencia ambiental para producir. “Ellos tienen los documentos al día, cuentan con la licencia ambiental por eso no se les molesta”, dijo la intendente.

Añadió que desde el municipio de Villa Oliva también controlan los productos químicos que utilizan los productores. “Ellos cada vez que van a fumigar nos avisan y nos vamos a verificar que tipos de productos van a cargar en el avión para la fumigación, verificamos si es lo que corresponde el que está habilitado o no”, preciso Marilú Musa.

Manifestó que ella no puede cuantificar en cuantas hectáreas de arroz actualmente se planta en la zona, pero aclaró que son los estancieros quienes alquilan las tierra a los productores para la plantación del cereal. “En realidad son muchos los productores, no se cuantas hectáreas se plantó, pero son los dueños de establecimientos ganaderos quienes alquilan sus tierras a los arroceros”, indicó finalmente.

Resaltó que todos los productores arroz pagan sus impuestos en la municipalidad de Villa Oliva.