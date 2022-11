Videos: primeras polémicas por restricciones en Qatar

Son muchas las prohibiciones establecidas por el gobierno de Qatar para quienes vayan al Mundial 2022 y no solo los aficionados se ven afectados, sino también los comunicadores que buscan hacer su trabajo. Pese a contar con el permiso del Estado, no pueden grabar en muchos lugares porque los mismos lugareños no lo permiten.

El periodista de Dinamarca Rasmus Tantholdt vivió un problema relacionado a esa limitación. Cuando se encontraba al aire para el noticiero de TV2, en una zona turística, fue increpado por tres hombres cataríes.

En el video, que rápidamente fue viralizado, se observa cuando los tres hombres se cruzan con la vestimenta tradicional de Qatar y luego uno comienza a tapar la cámara para evitar que se filme en ese lugar.

Según reporta Clarín de Argentina, Tantholdt le consulta por qué no pueden filmar. “Ustedes invitaron a todo el mundo aquí, ¿por qué no podemos filmar? No necesitamos permiso para estar acá”, fueron algunas de las primeras palabras del periodista.

Sin embargo, los hombres continuaban con este acto de censura, aún a pesar de que el periodista les mostró su credencial de medio de comunicación acreditado. “Vas a romper la cámara, ¿querés romperla? Nos están amenazando con romper la cámara, nos amenazan con romper la cámara”, enfatizó el periodista.

En relación a ello, el canal confirmó en su sitio web las graves amenazas recibidas, “a pesar de que el equipo de TV2 obtuvo las acreditaciones correctas y ha informado desde un lugar público”.

Muchas restricciones en Qatar

De la misma manera, el comunicador colombiano John Balcazar difundió un video en el cual relata que tienen la acreditación que indica que pueden grabar en cualquier parte de la ciudad de Doha. Sin embargo, son los pobladores quienes impiden que lo hagan.

“A donde llegamos nos dicen ‘acá no aplica ese permiso’. En toda Doha podemos grabar con esto, pero en ningún lado podemos grabar, una odisea”, lamentó.

Cabe recordar que las cadenas de comunicación que viajen a Qatar para la cobertura del Mundial tienen prohibido entrevistar a personas en sus propios hogares. También se prohíbe filmar en sitios de alojamiento, como los que albergan a trabajadores migrantes.

De la misma manera, está prohibido grabar en edificios gubernamentales, universidades, lugares de culto y hospitales, además de propiedades residenciales y negocios privados. Estas restricciones también se aplican a los fotógrafos y se encuentran dentro de una lista de condiciones que los medios deben aceptar al solicitar su acreditación.