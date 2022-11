“Hijazi fue extraditado”, responde ministro Fretes sobre pago realizado a su hijo

Esta mañana se dio a conocer que Amílcar Alfredo Fretes, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, recibió US$ 368.000 en el marco de un acuerdo para evitar la extradición de Kaseem Mohamad Hijazi a Estados Unidos.

Al respecto, el titular de la Corte Suprema indicó que se enteró del asunto por los medios. “Nunca (fui amenazado). No lo conozco, nunca traté con él (Hijazi) ni con su abogado, con nadie, absolutamente, de manera que no puedo decir que se me amenazó”, dijo en contacto con Telefuturo.

“Hijazi fue extraditado, yo desconozco todo esto, de manera que no puedo opinar. Tampoco puedo responder por los hechos cometidos por mi hijo, que ya es mayor de edad. Él responderá personalmente por eso”, declaró el ministro de la Corte con respecto al pago realizado al abogado Amílcar.

Así también, dijo desconocer la grabación hallada en el celular de Hijazi el día en que el fiscal Lorenzo Lezcano hizo una pesquisa tras el asesinato de Marcelo Pecci. “Puedo conocer el caso, pero más de eso no lo puedo conocer”, respondió.

Así también, respondió que la comunicación con sus hijos “es casi nula” y específicamente “con Amílcar la comunicación no es fluida”. Agregó que el no tiene cómo saber cuáles son los casos que lleva su hijo.

Hijazi fue extraditado

Por otra parte, dijo que solo puede hablar de los hechos y la realidad es que Hijazi ya fue extraditado. “No conozco tampoco del pago de Hijazi, ni tampoco se ha respondido al supuesto hecho de que no se le extradite; este señor está extraditado, con mi firma, uno de los firmantes soy yo”, enfatizó.

Recalcó que más que eso no puede decir, puesto que solo habla de “los hechos”. Agregó que aún no conversó con su hijo con respecto a este tema. “Mi comunicación con Amílcar no es fluida y tampoco puedo tener conocimiento de los pleitos o casos que pueda tener. En los casos en que él interviniera, yo siempre me inhibo. En este caso no tuve conocimiento, por eso firmé la extradición”, resaltó.

No sabe si renunciar

Finalmente, Fretes hizo énfasis en que se está enterando de este escándalo gracias a los medios de prensa y que se va a interiorizar al respecto. No descartó la posibilidad de presentar su renuncia ante la Corte Suprema.

“No sé, déjenme pensar en esto. Me estoy informando recién, estoy desayunando este tema”, respondió el ministro.