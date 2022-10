Dictan sobreseimiento definitivo de comerciante vinculado a Kassem Hijazi

El juez de Garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás dictó el sobreseimiento definitivo del empresario paraguayo de origen libanés Ibrahim Khalil Hijazi Colmán, de 32 años, del proceso penal que afrontaba desde el 30 de diciembre de 2021, por supuesta vinculación con Kassem Mohamad Hijazi.

A través del Dictamen fiscal N° 1858 del 28 de setiembre de 2022, el fiscal adjunto Roberto Zacarías informó al magistrado que de las diligencias realizadas por el Ministerio Público durante la etapa investigativa “surge la desvirtuación de la hipótesis preliminar, ya que el imputado no aparece ligado o vinculado formalmente a las operaciones presuntamente fraudulentas que dieran origen a la causa”.

El ahora sobreseído fue imputado por la fiscal María Estefanía González por la presunta comisión de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos en Ciudad del Este.

Los demás procesados en esta causa penal son Khalil Ahmad Hijazi (sancionado por la Justicia de Estados Unidos), Zulma Fernández de Hijazi, Laila Khalil Hijazi Fernández, Hamze Hijazi, Carlos Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos y Juan Sorazábal Rodríguez.

Según la imputación, Khalil Ahmad Hijazi en su carácter de presidente de la firma “España Informática S.A.”, y en forma coordinada con los demás socios y despachantes ahora procesados, habría presentado “facturas adulteradas” a la Dirección Nacional de Aduanas, para realizar los procesos de despachos aduaneros de mercaderías importadas.

En las facturas que fueron presentadas entre los años 2012 y 2015, supuestamente expedidas por comercios extranjeros, se habrían consignado montos inferiores a los realmente pagados por las mercaderías, según detalla la Fiscalía en la imputación.

“Mediante tales acciones se habrían despachado mercaderías por aproximadamente US$ 79.948.648,32, cuyo supuesto valor real sería de aproximadamente US$ 132.271.212,02, con lo que existiría una diferencia total de US$ 52.516.091,30, en declaraciones falsas de la base imponible”, puntualiza el Ministerio Público.

Los procesados estarían vinculados al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, extraditado el viernes 8 julio de este año a los Estados Unidos, donde afronta un proceso por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.