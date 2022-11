Incan: Salud Pública trabaja en las finanzas para renovar contratos para servicios tercerizados, aseguran

Pese a que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) tiene asignado un presupuesto propio anual, el nosocomio depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Autoridades de la cartera sanitaria indicaron que buscan ampliar los contratos relacionados a los servicios tercerizados brindados por el establecimiento de salud.

El vencimiento del acuerdo de tercerización para estudios médicos como tomografía, resonancia magnética, pet scan, cetellografía y quimioterapia, perjudicaría los tratamientos médicos de unos 10.000 pacientes, según las autoridades del Incan.

El doctor Derlis León, responsable de la Dirección de Insumos Estratégicos de Salud Pública, explicó a ABC que la intención es reprogramar el presupuesto del nosocomio para así continuar brindando los diversos estudios especializados.

“Diariamente se están dando las reuniones al respecto; estamos trabajando con los directores del Incan y con nuestra directora de la Dirección General de Finanzas para poder solucionar. Se está trabajando para tener una respuesta al tema presupuestario. Sabemos es un problema tangible y sensible, pero se va a solucionar, eso es categórico”, declaró el doctor León.

Alta demanda y carencia de estudios especializados en el Incan

El director de Insumos Estratégicos detalló que los contratos para la tercerización de servicios se dan por un determinado monto. Los acuerdos se firman principalmente por dos motivos: la alta demanda de pacientes en los hospitales y la carencia de algunos estudios específicos en el sector público de salud.

“Hay servicios y estudios especializados que en el servicio público se abordan a través de convenios especiales. La demanda es mucho mayor, por eso no todos pueden muchas veces acceder a un estudio en el tiempo que esperan”, explicó a ABC.

En el caso puntual de tomografía y mamografía, el doctor León sostuvo que generalmente se deriva a otros hospitales de la red. No obstante, manifestó que resonancia magnética y centellografía, por ejemplo, son estudios que no se ofrecen en el sector público. “Es un déficit en general, no solo del Incan”, manifestó.

Tomógrafos en proceso de reparación y compras

El director de Insumos Estratégicos aseguró a ABC que en el país se dispone de unos 20 tomógrafos en diversos establecimientos de salud del sector público. Alegó además que se realizó el llamado a licitación para comprar 11 tomógrafos más. “Hay más de 20 tomógrafos en todo el país y 11 están en etapa de evaluación para programar la compra”, aseguró.

Sobre la falta de tomógrafos en el Incan y el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), denunciado por los pacientes, el doctor León alegó que ninguno de estos nosocomios está sin el servicio y que los equipos médicos averiados están en proceso de reparación.

“En el Incan, de dos tomógrafos que tienen, uno está operativo. El otro está en proceso de reparación. El repuesto se trae del exterior y tiene su tiempo de demora, pero ya está comprado el repuesto y está en proceso la reparación. No están sin tomógrafo”, aseguró.

El médico dijo también que el Incan dispone de un mamógrafo nuevo, que tiene un mes en el servicio. “Se están entrenando para el uso de ese aparato, que es de ultima generación”, refirió.

En cuanto al tomógrafo de 32 cortes del Hospital Nacional de Itauguá, que está fuera de servicio hace unos ocho meses, el doctor León dijo que el inconveniente tiene que ver con la ubicación del aparato médico. Aseguró que se está buscando una salida que brinde una solución a largo plazo.

“El Hospital Nacional tiene un tomógrafo de 6 cortes funcionando y disponen también de un tomógrafo móvil. Sí hay otro que tiene un inconveniente técnico por una situación puntual, que tiene que ver con la ubicación del aparato médico”, comentó.