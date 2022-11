Concertación: plantean que funcionarios públicos ya no voten en internas

“El funcionario público no debe votar en las internas, no puede ser arreado. Tenemos que enaltecer la función pública. Que no participen en las internas, solo en las generales, como los militares y policías”, dijo Hugo Portillo este domingo durante un debate en el programa En Detalles, de ABC TV.

El precandidato a la presidencia por la Concertación compartió ideas con su par, el liberal Hugo Fleitas, que también busca pugnar por la presidencia en abril próximo.

Ambos políticos centraron sus críticas a Efraín Alegre, de quien dijeron que se niega a debatir con los otros candidatos de la Concertación a solo semanas de las internas partidarias que definirán los candidatos para las elecciones generales de 2023.

Portillo fue más allá y, pese a que forma parte de la Concertación, la fustigó y dijo que la misma “nació averiada”. Añadió que durante este tiempo se tuvo que enriquecer un debate que “hoy no existe”.

Además, expresó que Efraín Alegre “se sienta sobre la estructura” del PLRA y que eso le hace sentir confiado para ganar pero que, sin embargo, eso “le puede servir ahora, pero no a futuro”. Adelantó que, si eso sucede y Alegre avanza con ese pensamiento, los colorados tendrán un “paseo electoral” el 30 de abril de 2023, en las elecciones generales.

“No quiere instalar el debate”

El liberal Hugo Fleitas afirmó también que el presidente de su partido, Efraín Alegre, “no quiere instalar el debate” porque él cree que va a ganar con “aparente facilidad”.

Contrario a lo dicho por Portillo, sostuvo que la Concertación marcha bien y que se está en un proceso preelectoral normal. “Los que estamos con los proyectos presidenciales estamos inmersos en la campaña”, expresó.

Finalmente, aseguró que unas 650.000 personas votarán por los candidatos de la Concertación el 18 de diciembre próximo y que 1.500.000 lo harán por la oposición en abril del año que viene.