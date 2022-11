Paraguay aún no firmó ningún compromiso derivado de la COP27, confirma el MAG

De acuerdo a la opinión de ambientalistas, la COP27 está generando muy pocos resultados importantes hasta la fecha. El titular del MAG, Santiago Bertoni, resaltó que los encuentros se desarrollaron con dificultad y no se tomaron muchas decisiones importantes.

“La reunión bastante trabada, ningún país está dispuesto a ceder mucho por las circunstancias y hay mucha hipocresía e intereses en estas reuniones. Los avances son bastante relativos”, planteó en contacto con ABC Cardinal.

Al mismo tiempo, indicó que nuestro país no ve como algo fundamental conseguir financiaciones a proyectos, sino tener “condiciones para seguir trabajando”. Aseguró que los criterios locales están acordes a un desarrollo sostenible.

“No se firmó nada”

En otro momento, el titular del MAG indicó que lo único que ha firmado Paraguay es un acuerdo para intercambio de informaciones con otros ministerios de la región.

“No (se firmó nada) en lo que se refiere al Ministerio de Agricultura, el único acuerdo que hemos firmado es para el intercambio de información que va a permitir a los técnicos del Ministerio de Agricultura estar en contacto con sus pares de otros ministerios de la región, intercambiando información y capacitación respecto a este proceso de negociación que está en curso”, detalló.

En cuanto a la firma de nuevas normativas que condicionen el otorgamiento de créditos internacionales, a partir de los requerimientos ambientales derivados de la COP27, señaló que de momento no tiene conocimiento de que se haya firmado nada relevante a nivel nacional.

“Vamos a ver cómo, a partir de este proceso, los organismos multilaterales con los cuales trabajamos se suman a estas responsabilidades. Lo que podemos afirmar es que cada crédito que Paraguay recibe tiene un componente medioambiental que en algunas ocasiones está bien, pero derivados de estos procesos de negociación (de la COP) todavía no tengo conocimiento”, recalcó.

Consultado con respecto a esas ocasiones en que los requerimientos para otorgamientos de créditos no consideran que está bien, indicó que muchas veces el país debe adecuarse a los organismos multilaterales. “En algunos casos tenemos que adecuarnos. En la mayoría de los casos está muy bien, pero muchas veces llevar todo ese proceso a escala de un pequeño productor, que no tiene muchas condiciones de hacer todo ese proceso, no constituye algo positivo sino un factor de obstrucción para que ese productor no pueda recibir el beneficio de ese programa”, indicó.

