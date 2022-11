No había signos de posible desprendimiento de techo en Hospital Central, según IPS

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Marcela Pollet, directora de Infraestructura del Instituto de Previsión Social, habló del incidente registrado el lunes en el Hospital Central de la previsional, donde parte del cielorraso de una sala de internación cayó sobre un paciente.

El desprendimiento se registró en el sexto piso del hospital, en la sala 636 del servicio de Cirugía, donde estaban internados pacientes oncológicos. Según se reportó, el paciente sobre quien cayeron los fragmentos de cielorraso no sufrió lesiones.

“Nunca un suceso de estas características es fácil de explicar”, dijo la arquitecta Pollet sobre lo ocurrido ayer en el Hospital Central. “Es parte de los problemas de mantenimiento de una estructura antigua como el Hospital Central. Fue el revoque de la loza que se desprendió en una porción y lamentamos que haya caído sobre uno de nuestros pacientes”, añadió.

Pollet afirmó que el cielorraso en la sala 636 no presentaba ninguna fisura o daño aparente que hiciera posible prever el desprendimiento, aunque enfatizó que “jamás la idea es que no asumamos la responsabilidad; las cosas no van a quedar así como si nada”.

En un comunicado emitido ayer, el IPS afirmó que el desprendimiento del revoque se dio tras mínimas vibraciones derivadas de trabajos impostergables que se realizaban en el piso superior para la habilitación de la Unidad Coronaria.

Mantenimiento

Consultada sobre si existe algún documento que registre los trabajos de mantenimiento hechos en la zona afectada, Pollet dijo desconocer al respecto, señalando que hay empresas con contratos para mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura e indicando que la empresa encargada en este caso sería el consorcio Talavera Ortellado SA/Tecnoedil SA.

“De que hubo mantenimiento en el área, eso es categórico. Ya se procedió en todos los pisos”, dijo la arquitecta.

Agregó que el mantenimiento en el piso 6 del Hospital Central se hizo recientemente, dentro del último año.

“El tema de los revoques finales en muchas oportunidades no presenta, o si las grietas son como hilos, no se visualizan. (El de ayer) no fue un hecho pasado por alto donde apareció una rajadura o una hinchazón para que dé un anuncio de que eso se iba a caer. Con esto no queremos quitar la responsabilidad del hecho de que hay que tomar el tema del mantenimiento más en serio”, insistió Pollet.

Indicó que se buscará toda la documentación referente a los trabajos de mantenimiento realizados.

El incidente del lunes en el Hospital Central no es el primero en que cae parte del techo del principal centro asistencial del IPS. En 2019, el cielorraso del hall principal del Hospital Central se desprendió, causando un gran susto entre los asegurados.

Más recientemente, parte del cielorraso del pasillo que conduce a urgencias de la Clínica Boquerón del IPS también se vino abajo. Según dijo en ese momento el doctor Hugo Arellano, director del nosocomio, fue debido a los trabajos realizados en el piso superior.