Bataglia minimiza descalabro que hay en el Instituto de Previsión Social

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Vicente Bataglia, acompañó esta mañana al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la inauguración de la unidad sanitaria del ente en Villeta. Al ser encarado por periodistas respecto al descalabro que el ente tiene, principalmente en la atención médica de sus asegurados, el médico justificó y minimizó las falencias y afirmó que hay una “crítica interesada” hacia su administración.

“Encontramos una casa con muchos problemas, que no son desde hace un año y medio, desde que yo estoy en la presidencia, sino que vienen desde mucho más atrás, a los que nosotros estamos tratando de encontrar soluciones más llevaderas”, se justificó Bataglia.

Aunque a diario los asegurados denuncian que faltan todo tipo de medicamentos e insumos, que van desde pastillas para controlar la presión e hilos, hasta drogas para el tratamiento contra el cáncer, Bataglia eludió la cuestión. “Se habla mucho de la falta de medicamentos y demás. Visiten la farmacia del IPS de Villeta, que también creció, se le hizo un depósito nuevo, un área de atención mejorada, con tres ventanillas, y pregúntenle a la gente qué le falta, si le falta algo”, dijo.

Sobre las innumerables falencias que hay en la atención dentro del Hospital Central del IPS, el presidente del ente argumentó que actualmente se está habilitando de manera progresiva el hospital de especialidades quirúrgicas en Ingavi y que esto lleva “un periodo de adaptación, un periodo de ajustes”.

Sala donde cayó parte del techo “está perfecta”, según Bataglia

Bataglia habló también de la caída de una parte de la mampostería del techo sobre las camas de pacientes oncológicos internados en el Hospital Central, ocurrida esta semana. Afirmó: “En realidad no es que cayó el techo, en realidad se desprendió una parte del revoque de la losa (...) Esa sala está perfecta, impecable, con la pintura impecable, y solamente tiene ese sector del revoque del techo que se desprendió. Hay que buscar cuál es la causa”.

“Tiene que tener seguramente alguna causa estructural que va a ver la gente del área, la que nos va a decir cuál es para ver qué se puede hacer, pero no representaba ninguna clase de peligro, por eso es que había gente internada ahí”, añadió el presidente del IPS.

Sobre la cantidad de meses que esperan los asegurados por un turno de consulta o para una cirugía, Bataglia dijo que es culpa de la pandemia. “La pandemia vino a alterar todos los procesos”, afirmó y aseveró que así como en el IPS, en España y en Inglaterra la situación es la misma.

“Eso es algo que no nos pasa aquí, a nosotros, solamente en Paraguay. Tengo un profesor que es el jefe de un área grande de una de las universidades más importantes de Inglaterra y tiene que operarse de la cadera y tiene fecha para dentro de dos años, en Londres. En España, la situación es la misma. Es decir, la pandemia vino a alterar todos los procesos normales”, dijo también Vicente Bataglia.

Bataglia no va a renunciar

Pese al pedido de los asegurados, el presidente del IPS afirmó que no va a renunciar. “Estoy haciendo un trabajo que es una responsabilidad que me confirió el Presidente y si él considera necesario que yo me vaya, seguramente me va a pedir la renuncia, pero mientras estemos trabajando, hay que ver qué gente es la que pide la renuncia”, señaló.

“Las críticas las tomamos de donde vienen, las críticas responsables, las verdaderas, a nosotros nos interesan, nos sirven para mejorar, pero la crítica interesada, por situaciones políticas o campañas de algún tipo, esas en lo personal no me molestan”, agregó Bataglia.