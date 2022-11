Pedro Halley advierte sobre “ardid” de proyecto para endeudar a IPS: afectaría a los fondos de jubilación

Aunque no está en el orden del día, este jueves 24 podría tratarse el proyecto de “bicicleteo” de los fondos de salud del Instituto de Previsión Social (IPS), que busca endeudar a la previsional aún más y podría terminar perjudicando a los fondos jubilatorios.

Como hay dos dictámenes, uno a favor y otro en contra, los senadores podrían sorprender hoy y tratar el proyecto sobre tablas.

Para ejercer presión ciudadana, algunas personas se congregaron a manifestarse este jueves frente al Congreso Nacional. Entre ellas, el precandidato a la Cámara de Diputados y exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS) Pedro Halley.

Deuda sería catastrófica

Halley enfatizó lo catastrófica que sería la aprobación del endeudamiento por US$ 240 millones que pretende el proyecto de ley planteado por Arnaldo Samaniego y que ya fue aprobado en Cámara de Diputados.

Varios jubilados y asegurados también se congregaron para manifestarse, pues se niegan rotundamente a que se usen los fondos jubilatorios.

Pedro Halley cuestionó cómo puede ser posible que la deuda haya subido tan exponencialmente.

“Que el Estado pague lo que le corresponde”

Recordó que desde el año 2020 hasta hoy, el IPS prestó servicios a 360.000 no asegurados, en virtud de la ley de emergencia sanitaria.

“Ahí se generó el incremento de la deuda, entonces nosotros decimos que se pague, pero que el IPS pague lo que le corresponde y el Estado lo que le corresponde”, planteó Halley.

Con respecto a cuánto le corresponde pagar al Estado y cómo podría financiarse la deuda del IPS, Halley señaló que el Estado le debe al IPS cerca de US$ 600 millones. “Está la deuda histórica, que es de US$ 350 millones, la deuda de la pandemia, de US$ 170 millones, y otras deuditas por amparo a no asegurados, etc”, indicó Halley.

“Deudas que el IPS debe reclamar”

Sostuvo que son esas deudas del Estado las que el IPS debe reclamar y usar para cubrir las demandas que tiene.

“Es aritmética simple. Pero el problema es que ese análisis para que se pague con los recursos del Estado como corresponde llevaría tiempo y aquí lo que están queriendo es apurar el manotazo antes del 18 de diciembre, porque quieren hacerlo con fines políticos”, reclamó Pedro Halley en entrevista con ABC

Insistió en que no está de acuerdo en endeudar al presupuesto. “El presupuesto de salud de IPS es de ejecución anual, termina en diciembre. No podés comprometerlo por 20 años, restándole US$ 31 millones cada 1 de enero. Eso no se puede jurídicamente”, aseveró.

“Fondo de pensiones será el garante”

Añadió que cuando se dice que el IPS se endeudará y pagará,“lo que se está diciendo es que el fondo de jubilaciones será el garante finalmente de esa obligación. Ahí se produce la inconstitucionalidad de esta propuesta”, insistió.

En cuanto al argumento del diputado Arnaldo Samaniego a favor de la propuesta legislativa, dijo que es “una falacia, un ardid legislativo para decir ‘el fondo no se va a tocar’, pero en realidad el único que maneja plata dentro de IPS, que puede endeudarse, hacer inversiones, generar riquezas y pagar deudas a largo plazo no es el seguro de salud, es el fondo de pensiones”, afirmó.

“Cuando el seguro de salud no dé más, porque le van a prestar plata y la demanda va a crecer, ¿quién se hará cargo? El fondo de pensiones, y ahí está el problema de inconstitucionalidad”, señaló.