Caso Benjamín Zapag: Fiscalía acompaña pedido de libertad para Marcello Fretes

El pasado jueves, a través del AI N° 984 la jueza penal de garantías Cynthia Lovera confirmó la prisión preventiva a Marcello Fretes Laterra, argumentando que subsiste el peligro de fuga y obstrucción, y principalmente porque la Fiscalía no varío la calificación con relación a él. Está procesado con Héctor Iván Grau Arroyo (18) por lesión grave contra Benjamín Raúl Zapag Gayet (18), ocurrido en la discoteca Morgan, el 6 de noviembre último.

La abogada Sara Parquet, quien ejerce la defensa de Fretes Laterra, apeló ese fallo solicitando la aplicación de una medida menos gravosa para el incoado. De ese recurso se notificó y consultó su postura a la Fiscalía, representada por los fiscales Juan Carlos Ruíz Díaz y Eugenio Ocampos, y la querella adhesiva ejercida por el abogado Ricardo Preda, en representación dela familia Zapag.

El agente fiscal Eugnio Ocampos respondió a la cuestión este llunes y en su contestación señaló en su petitorio “dictare resolución haciendo lugar al pedido de la defensa técnica”, allanándose de esta forma al cambio de medida cautelar solicitado por la abogada Parquet.

Una vez que la querella adhesiva conteste también la cuestión, el recurso será estudiado por la Cámara de Apelación Penal, Cuarta Sala, conformada por los magistrados Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, quienes deberán emitir su voto y fallo correspondiente.

Familia de Marcello Fretes exigió su libertad

La madre de Marcello Fretes Laterra, Kattya Laterra Ocampos, acompañada de familiares y amigos del imputado por lesión grave se manifestaron de forma pacífica, con pancartas y carteles, en la Plaza de la Justicia, situada frente al Palacio de Justicia.

“Nosotros no reclamamos, solo esperamos que la Fiscalía se allane ante nuestro pedido. Creemos que hay diligencias por realizar, pero entendemos que la Fiscalía está realizando su trabajo, tenemos las testificales y en todas dicen que Marcello no tuvo participación”, había dicho la madre a ABC Color.

Kattya Laterra lamentó, en otro momento, que su hijo “ya fue condenado por la sociedad y por la familia Zapag. Adentro, cada minuto que mi hijo está adentro corre peligro. Nosotros recibimos incluso amenazas de muerte y hace 11 días que mi hijo está sin protección de su familia, sin contención”.

El pedido de que Marcello sea liberado responde a que la propia víctima señaló como su único agresor a Héctor Iván Grau Arroyo, aquella madrugada del 6 de noviembre, en uno de los baños de la discoteca Morgan Warehouse, situada en el barrio Villa Morra de la capital.

Benjamín Zapag identificó a su agresor

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca “Morgan Warehouse” de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar ‘Morgan Warehouse’, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó, los golpes vinieron de costado y a traición, yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado, me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.