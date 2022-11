Caso Benjamín Zapag: Cámara debe resolver situación de Marcello Fretes

La Cámara de Apelación en lo penal, Cuarta Sala, conformada por los magistrados Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, debe resolver sobre la apelación planteada por la abogada Sara Parquet, defensora de Marcello Fretes, contra el fallo de la jueza Cynthia Lovera que confirmó la prisión del procesado por lesión grave contra Benjamín Zapag.

Es preciso señalar que la jueza Lovera confirmó la prisión para Fretes, tras argumentar que subsisten los riesgos de fuga y obstrucción. Otro aspecto considerado por la magistrada es que la Fiscalía tampoco cambió la calificación sobre él, pese a que esta se había allanado al pedido de la defensa, de que se le otorgue el arresto domiciliario.

Al igual que el lunes último, este miércoles, a las 10:00, nuevamente la madre de Marcello Fretes, Kattya Laterra Ocampos acompañada de otros familiares y amigos del joven, se autoconvocaron en la Plaza de la Justicia para exigir la libertad del mismo.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: Fiscalía acompaña pedido de libertad para Marcello Fretes

La madre señaló a ABC Tv “mi hijo está en la cárcel, acusado de algo que ni siquiera sabemos qué es. No sabemos cuál es el hecho del que se le acusa, porque lo sindican como agresor, como instigador, como provocador y como obstructor”.

“Rogamos por una justicia que no permee, a la que no le permee el poder político, el poder económico y otros tipos de influencias. Pedimos a la Cámara que nos muestre el rostro de la justicia, su cara. Si la justicia tiene cara, hoy queremos ver”, manifestó la mamá de Marcello Fretes.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: jueza ratifica prisión de Marcello Fretes

“Al gobernador le dieron arresto y a mi hijo no”

En otro momento Katty Laterra expresó “ayer viví un momento de desazón y me dije: qué país de ironías y desaciertos, porque el gobernador de Central (por Hugo Javier González) ofreció una fianza real menor a la que presentamos para mi hijo y se fue con arresto domiciliario y mi hijo sigue preso”.

Cuestionó además sobre esa situación: “a un chico que se le sindica por algo que no sabemos si es así o no, está en Tacumbú, en la peor cárcel del país, en la que está hacinada, en la que a nadie se le recibe excepto a él (por Marcello Fretes), con la fianza presentada y argumentos, porque hay peligro de fuga y obstrucción”.

En otro momento, la mamá del joven procesado por lesión grave dijo que le causó cierta molestia el comunicado emitido por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigiendo la renuncia del presidente de la máxima instancia judicial, Antonio Fretes, por hechos de corrupción que se le vinculan.

“Me tocó una parte de la carta, especialmente la que dice para mantener incólume la imagen de la justicia paraguaya”, dijo en referencia al párrafo donde exigen la renuncia a Fretes. Agregó “será que los ministros de la Corte piensan que la justicia paraguaya está incólume”.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: piden libertad inmediata de uno de los procesados

Benjamín Zapag identificó a su agresor

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca “Morgan Warehouse” de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar ‘Morgan Warehouse’, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Lea más: Caso Benjamín Zapag: imputan a joven que habría amenazado a testigos

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó, los golpes vinieron de costado y a traición, yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado, me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.