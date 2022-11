Egresa la I Promoción del Programa de Doctorado del IAEE

El egreso de la I Promoción del Programa de Doctorado en Defensa Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional constituye un hecho histórico para esta alta casa de estudios. En el curso de dos años, incluyendo la pandemia, estos profesionales se han dedicado al estudio de la realidad nacional con proyección internacional y han ensayado soluciones a problemas que tienen que ver con el desarrollo, la defensa y la seguridad nacional.

En su discurso, el Gral. Brig. Nery Torres Laconich, director general interino del IAEE destacó que “este logro académico, constituye un salto cualitativo trascendental para el IAEE, que se traduce en un momento histórico de su proficua trayectoria institucional, un sueño hecho realidad, cuál es la culminación exitosa de la Primera Promoción delDoctores del Instituto, 58 profesionales, damas y caballeros, identificados con las exigencias necesarias y con una actitud de servicio a la sociedad nacional e internacional”.

Respecto a las investigaciones desarrolladas en este sentido el Gral. Brig. Torres Laconich agregó que se “desarrolló en estos últimos años un interesante y amplio programa de doctorado enmarcado en el área de las ciencias sociales, con un perfil de investigación y de una sólida formación teórica y metodológica, conducentes a la producción de conocimientos de impacto científico-social, valorizando el respeto a los derechos fundamentales, igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sustentable de igualdad de oportunidades en concordancia con una cultura de paz”.

La nómina de nuevos doctores es como sigue: Gral. del Aire, Arturo Javier González Ocampo, Lic. C. Emp. Edgar Alcides Achinelli Guerrero, Gral. Div. Roberto Manuel Piñánez Ciancio, Gral. Brig. Aer. Jorge Albino Barreto Burgos, Abog. Zoraya Rosanna Alas Candia, Gral. Brig. Damacio Salvador López Benítez, Abog. José Elpidio Alcaraz Ortiz, Cnel. DCEM Ulises Alberto Chamorro Tovar, Abog. Diana Verónica Argüello Cañiza, Cnel DCEM Félix Pastor Aranda Martínez, Lic. C. Com. María Gloria Florencia Báez Recalde y el Cnel. DCEM Gustavo Raúl Arévalo Soto.

También egresaron: Abog. Carlos Rodolfo Bataglia Araujo, Cnel. DCEM Amado Juan Pablo Ramírez Alfonso, Lic. C. Cont. Enrique Horacio Benítez Haedo, Cnel. DCEM Adalberto Pérez Mareco, Abog. Rocío Vanessa Calmejane Rojas y Lic. Adm. Hugo Francisco Cantero León, Cnel DEM (R) Francisco Ortiz Salcedo, Abog. Jaime David Céspedes Torrez, Cnel. DEM (R ) Liduvino Vielman Díaz, Abog. César Atilio Da Rosa López y Abog. Lourdes Liliana Díaz Garay.

También recibieron su título de doctorado: Ing. Agr. Pascual Salvador Domínguez Benítez, Lic. Period. Marta Elisa Escurra Hermosilla, Arq. Alejandro Evreinoff Rivas, Abog. Matías Orlando Fernández Bogado, Lic. A. Sist. Vidal Alberto Galdona Galván, Lic. Leng. Ing. Ivonne Guadalupe Godoy de López, Lic. C. Cont. Sara Ramona González de Mancuello, Ing. Agr. Daniel Fernando Idoyaga Santana, Lic. C. Educ. Lucio Irala Ferreira, Econ. Carlos Antonio López Acosta. Abog. Silvia Beatriz López Safi, Abog. Lilian Giovanna Luraschi Larrosa y Lic. C. Educ. María Raquel Maldonado Areco.

Son además nuevos doctores: Abog. Rodrigo Rodrigues Maldonado Charrruff, Arq. Hugo Gabriel Martínez Lesme, Abog. Gladys Joiada Moreno Caballero, Lic. Adm. Emp. Isabel Emi Moriya Fujikatsu, Ing. Agr. Roberto Isidoro Ojeda Cáceres, Dr. Med. Marcos Alberto Ortiz Acuña, Lic.Educ. Marta Carolina Paredes Franco, Ing. Agr. Osvaldo Darío Pérez Pérez, Lic. Cont. Myrna Marivel Quiñónez Yglesias, Lic. C. Pol. Adriano Ramírez Fernandez y Abog. Lauro Manuel Ramírez López.

Completan la nómina: Abog. Cristian Israel Rodríguez Vasken, Abog. Juana Concepción Roche Azcona, Abog. Jovina Alicia Rojas de Bortoletto, Abog. Nitder María Samudio Vargas, Abog. Robert Santacruz Galeano, Ing. Ind. Lindolfo Segovia Ortiz, Abog. Juan Vicente Soto Estigarribia, Abog. María Dominga Troche Zaracho, Lic. C. Pol. Blanca Concepción Valdez Servín y Lic. C. Cont. Viviano Alberto Zarza Benítez.

Los doctores estuvieron bajo la coordinación directa del Prof. Cnel. DCEM (R) Nelson Leiva así como de un selecto plantel docente y administrativo.