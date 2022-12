Autopsia al cuerpo de Jimmy Wayne está prevista para hoy

El mexicano Jimmy Wayne Gallien Córdova fue hallado muerto en su celda del penal de Tacumbú, sin signos de violencia, donde desde hace seis años cumplía la medida de prisión preventiva. El mismo se encontraba procesado junto a otras personas por hechos relacionados al narcotráfico y actualmente afrontaba juicio que este jueves debió ingresar a la etapa de documentales.

La abogada Sandra Rodríguez, responsable de la defensa de Wayne, informó que se tiene prevista para las 14:00 la realización de la autopsia al cuerpo del mexicano, en la Morgue Judicial del Ministerio Público. Esto, ante el pedido hecho para contar con una mayor certeza sobre las causas de la muerte del incoado, así como la toma de muestras de materiales biológicos.

Lea más: Cártel de Sinaloa quería instalarse en el país

Rodríguez informó a ABC que el Jimmy Wayne padecía de una enfermedad degenerativa denominada espondilitis anquilosante (artritis crónica) que ya le provocó el deterioro de su vista, pulmones y corazón. Explicó además, que sufría entumecimientos de miembros superiores e inferiores.

En otro momento expuso que Wayne podía recibir solo tres veces al año la administración de suero con corticoides, sin embargo, ya había agotado la cantidad, por lo que diariamente le era administrada desametaxona (corticoide), atendiendo a que no podía seguir un tratamiento médico, el cual le fue denegado por la jueza penal de ejecución Sandra Noelia Kirchhofer González, pese a los ocho habeas corpus planteados por la defensa.

Médico Forense consultó por su pago

La defensora pública Sandra Rodríguez añadió que, por el delicado estado de salud de su defendido, solicitó ya el lunes último una inspección in situ por un médico forense del Poder Judicial a Jimmy Wayne. El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Alba González e integrado por los jueces Gloria Hermosa y Víctor Hugo Alfieri, ordenó que vaya el médico René Morínigo.

Sin embargo, el Dr. René Morínigo, se constituyó recién este miércoles en horas de la mañana y tras realizar la inspección, elaboró su informe médico, pero tampoco lo remitió de inmediato al Tribunal de Sentencia, sino que este ordenó que se busque y se traiga a la vista, tras conocer sobre la muerte de Wayne.

Lea más: Caso Sinaloa: tribunal confirma el rechazo de “habeas data” solicitado por Jimmy Wayne

Consultada si observó alguna irregularidad en la actividad del médico forense, Rodríguez señaló “yo no estuve presente durante la inspección, pero sí me llamó más tarde el médico forense para preguntarme quién iba a pagar su constitución. Si esto es irregular o no, no puedo decir yo, ya la Superintendencia de la Corte va a poder determinar eso”.

Los jueces dieron lectura íntegra del mismo y posteriormente, la defensora Sandra Rodríguez solicitó que se deje constancia de que responsabilizaba de la muerte de Jimmy Wayne a la jueza penal de ejecución Sandra Noelia Kirchhofer González.

En su informe, el médico forense Dr. René Morínigo, concluyó que contaba con gastroenteritis aguda con tratamiento sintomático, así como que padecía con deshidratación leve a moderada, además de hipertensión arterial y taquicardia.

Lea más: Tras nulidad de fallo, mexicano ahora busca sobreseimiento

Informes no lo vinculan a ningún cártel

Por último, la defensora Sandra Rodríguez cuestionó que a través de los medios de prensa se presente a Jimmy Wayne como miembro del Cártel de Sinaloa, cuando esto “no constituye el objeto del juicio, además él es procedente de la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, que es otra ciudad”.

Agregó “hay informes de la Interpol, de la Procuraduría de México, y no hay informe que diga que él era del Cártel de Sinaloa”.

“Yo no sé de dónde provino ese supuesto vínculo, no sé si fue instalado por el Ministerio Público o por la Senad, porque en la acusación no dice eso, ni en la imputación, ni en los 48 informes de inteligencia que constan en la carpeta fiscal”, puntualizó Rodríguez sobre la no pertenencia de Wayne a dicho cártel.

Y por último dijo que “desde la Embajada y el Consulado de México en Paraguay solicitaron informe a la Senad sobre de dónde obtuvieron la información de que él (Jimmy Wayne) pertenecía al cártel de Sinaloa y no respondieron”.