Continúa festival del Ao Po’i en Yataity del Guairá

El Festival del Ao Po’i sigue su curso en su octavo día de feria con la promoción y venta permanente de elegantes, modernas y finas prendas en más de 30 stands que participan del evento, además de un sinfín de artículos con motivos navideños para adornar el hogar en las fiestas venideras. También incursionan hermosos vestidos a un precio sumamente accesible desde G. 150 mil a más de G. 500 mil.

Entre los visitantes, los que más se destacaron fueron extranjeros, principalmente ciudadanos Coreanos que adquirieron importantes prendas y artículos del auténtico ao po’i, según comentó una de las más antiguas artesanas de Yataity, doña Digna López Vida de Narvaja, que a sus 97 años de edad sigue realizando el hilado del algodón nativo. Hasta hace poco tiempo, la vetusta mujer aún tejía el auténtico ao po’i con su antiguo telar rústico, que hoy día quedó en manos de su sobrina María Cecilia Peralta quien sigue sus pasos.

“Por suerte estamos teniendo buena venta, el miércoles por ejemplo vino una coreana que llevó todos mis productos, todos del auténtico ao po’i, ahora tengo todavía algunos, pero ya no son del auténtico sino el tradicional”, señaló doña Digna.

Asimismo, contó que por su avanzada edad actualmente solo se dedica a realizar el hilado del algodón nativo para posteriormente tejerla con el telar rústico hecho de madera y algunas ramas de árboles para la obtención de la tela propiamente dicha.

“Ahora ya hago solo un metro de hilo por día, antes podía hacer más, pero mi edad me dificulta trabajar mucho. Siempre conservamos los métodos tradicionales, todavía no me negué a ningún pedido. Mi sobrina (María Peralta) ahora me ayuda a tejer, yo le enseñé a tejer con el telar rústico, le inculqué a mantener nuestra tradición y ganar por su propio trabajo, así empezó a hacer y ahora está muy entusiasmada, le gusta mucho y ya vendió varios metros de tela”, celebró doña Digna.

El festival del ao po’i arrancó hace ocho días con la promoción y venta de un sinfín de productos como manteles, carpetas, camineros, challis, cubrepanes, porta vasos, porta rollos y otros con motivos navideños con un precio desde G. 35 mil hasta G. 3 millones, además de playeras, carteras, sombreros, hamacas y bolsones.

Además de elegantes prendas de vestir como camisas mangas cortas y largas, remeras con cuello, chombas, entre otros, para los caballeros, como también para las damas disponen de camisas, blusas, vestidos, salida de baño y otros.

Desfile de carrozas y elección de la Miss Ao Po’i

Para mañana sábado se prevé realizar un atractivo desfile de carrozas alegóricas que estarán encabezadas por sus respectivas reinas que se presentarán por cada barrio de la ciudad de Yataity, en la ocasión se elegirá a la nueva Miss Ao Po’i 2022 en un certamen de belleza en donde participarán cinco hermosas señoritas. El evento será sobre la avenida principal Las Artesanas y arrancará a las 18:00.

Esa misma noche también se llevará a cabo un gran festival artístico con juego de luces y sonido a cargo de MusicZone, en la ocasión, subirán al escenario el grupo Oasis de Villarrica, la solista Mari Paz, ensamble Amigos del Arpa, Dj. Carlos Pereira, Grupo Kball, KND, Gama Guaraní y Purahei Mbareté. La presentación del evento estará a cargo de las reconocidas comunicadoras itaugueña y guaireña, Daniela Acosta y Magna Palacios, respectivamente.