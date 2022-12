IPS: ignorando las quejas, Bataglia elogia infraestructura y atención oncológica

Alejado de la realidad que padecen a diario los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), que denuncian una mísera atención médica, Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración, alabó la prestación en salud brindada a los pacientes oncológicos, así como las obras edilicias llevadas adelante por la previsional.

Lea también: IPS: Bataglia justifica crisis del ente alegando un descalce financiero provocado por pandemia

Fue durante una entrevista realizada por el programa Perfiles de ABC TV, en la cual Bataglia destacó que el ente gasta un tercio del programa de salud en la atención de pacientes con cáncer.

Se debe mencionar que el monto total anual recaudado y destinado a la salud de los asegurados es de US$ 468 millones, según dijo.

Bataglia precisó que el IPS tiene registrados 12.000 pacientes oncológicos, lo que sostuvo que representa el 0,7% de la población que debe atender la previsional.

Lea más: IPS: seis asociaciones se unen para repudiar amedrentamiento a pacientes crónicos

“Para ese 0,7% se gasta un tercio del programa de salud. IPS es el único seguro que cubre de forma ilimitada en tiempo y también en productos que están dentro del vademécum”, manifestó.

Bataglia dice que IPS brinda atención ilimitada por aporte mínimo

En su intento de realzar la atención brindada, el presidente del IPS mencionó que del aporte de un asegurado con sueldo mínimo, apenas llega G. 80.000 al programa de salud. Dijo que aún así el IPS le cubre a ese paciente drogas de más de G. 34 millones.

Sin embargo, Bataglia olvidó mencionar el déficit crónico de fármacos. Desde hace meses los pacientes con cáncer reclaman la falta de drogas de elevado costo, pero así también de medicinas más baratas, como Tamoxifeno, un fármaco que cuesta de G. 130.000.

Cuestionada inversión en obras

Al ser consultado sobre el presupuesto destinado a las edificaciones y mantenimiento de inmuebles, Bataglia dijo que hay polémica en torno a los fondos que el IPS destina a las obras realizadas para brindar una mejor atención médica.

Lea también: IPS quiere sumar otros US$ 100 millones a sus deudas

“Invertimos en mantenimiento. Es más, somos cuestionados por lo que invertimos en infraestructura. No es solamente construir, no sirve nada tener construido si no podés hacer funcionar”, manifestó.

No obstante, omitió que hay infraestructuras en las que se gastaron millones de dólares, pero que están abandonadas desde hace meses. Uno de estos casos es la Policlínica Ingavi.

“Nosotros no somos interesados en acopiar dinero ni en lanzarnos políticamente. Estamos haciendo un trabajo profesional”, se justificó.