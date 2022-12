IPS: Bataglia justifica crisis del ente alegando un descalce financiero provocado por pandemia

El titular del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, entrevistado por el programa Perfiles de ABC TV sobre la crisis que afronta la previsional, alegó que la pandemia del covid-19 es la principal responsable de las carencias, al provocar un descalce financiero del ente.

Asimismo, según Bataglia, el apuro económico que sobrelleva la institución tiene su raíz en la deuda histórica del Estado paraguayo.

Conforme explicó, del monto total recaudo por el IPS, el 54% va al fondo jubilatorio, el 39% al programa de salud y el 7% al programa de administración.

Insuficiencia de fondos se duplicó

De ese modo, según el presidente del IPS, US$ 468 millones al año es el promedio recaudado y direccionado a la salud de los aportantes. No obstante, dijo que el descalce financiero del programa sanitario, que ascendía antes de la pandemia a unos US$ 56 millones, actualmente se duplicó.

Bataglia dijo además que el monto parcial utilizado en los no asegurados durante la pandemia es de US$ 70 millones. A esto sumó la deuda histórica del Estado paraguayo, que debe US$ 462 millones a la institución.

Según dijo el presidente del IPS, el 1,5% que el Estado está obligado a abonar por cada asegurado del IPS, no se pagó nunca.

“Esa deuda, en todos los ejercicios presidenciales previos no se abonó. Muchos de los que hoy están criticando, en su momento tampoco hicieron nada”, cuestionó.

Pandemia fue un gran golpe al IPS

Continuó diciendo que al terminar la pandemia, hoy día la ciudadanía ya no recuerda todo el trabajo realizado. “La pandemia vino a alterar todo los procesos del país (…) vamos a necesitar un tiempo para recuperarnos de ese gran golpe que significó la pandemia”, dijo.

Bataglia aseguró también que la falta de medicamentos no es por el atraso en el pago a los proveedores, ya que la deuda -según dijo- es un monto que se viene arrastrando.

El presidente del IPS dijo que los argumentos de algunos sectores que piden la auditoria del monto adeudado a los proveedores, bajo sospechas de que se pagó un excesivo precio por los fármacos, es “puro argumento que tiene otro tipo de intereses”.

La deuda certificada del IPS con los proveedores de insumos y medicamentos es de US$ 258 millones hasta el 31 de octubre.

Fondos jubilatorios no están en peligro, dice Bataglia

Sobre la ley promulgada por el Poder Ejecutivo, que permite el endeudamiento del IPS para el programa de enfermedad y maternidad, y que pone en riesgo los fondos jubilatorios según la opinión de varios sectores, el presidente del IPS dijo tajantemente que “esas criticas vienen de gente que no entiende cómo funciona el IPS”.

Además, puntualizó que el proyecto de ley no fue presentado por la previsiona,l sino que “fue iniciativa parlamentaria”.

“Hablan de que vamos a acrecentar la deuda, pero no”, dijo Bataglia al momento de explicar que el monto que será solicitado como préstamo, “aún no está claro”.

Bataglia garantizó así que “en el fondo de jubilaciones está todo bien cuidado en lo legal y en lo operativo”.