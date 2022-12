Essap instala 4 tanques de 10 mil litros para recargar agua a peregrinos

La Ing. Florencia Acosta Administradora de la Essap Caacupé, manifestó que con una gran comitiva se encuentran trabajando para ofrecer una buena atención a los peregrinos.

Señaló que la hidratación es muy importante, más aún teniendo en cuenta las temperaturas altas que se registran actualmente en nuestro país. Por ello este año por primera vez instalan 4 tanques de 10 mil litros en los diferentes puntos por los que pasarán los peregrinos.

“En años anteriores preparábamos tanques de 5 mil pero esta vez se percibe que la cantidad de gente que llega a la ciudad, es mucho mayor y por eso aumentamos la cantidad de agua” expresó Acosta.

Asimismo resaltó que los peregrinos pueden acercarse con seguridad en los puntos de los stands de la Essap, donde estarán ubicados con sus carteles identificativos.

Lea más: Más de 5000 policías trabajarán para garantizar la seguridad durante el Operativo Caacupé 2022

El agua no se vende

La ing. Acosta mencionó que “El agua no se vende”, reiteró que muchas veces la gente no se acerca a los lugares donde cuentan con agua, porque piensan que se vende y no es asi”. Aseguró que la gente puede acercarse a recargar sus termos, si desean lavarse las manos pueden hacerlo, y también podrán llevar botellas, todo es gratuito recalcó.

En el centro de la ciudad de Caacupé también cuentan con grifos y con más de 40 mil botellitas de agua que reparten a todos los peregrinos que llegan.

Los lugares donde se encuentran instalados con los grifos son: en la Plaza Teniente Fariña, frente a la Basílica y en Tupasy Ykuá.

Acosta refirió que están trabajando con un gran equipo y harán todo lo posible para que los peregrinos se sientan cómodos en la ciudad. “Esperamos a todos los peregrinos con entusiasmo y estaremos desde ahora en el stand de la Essap, en horario extendido” puntualizó.