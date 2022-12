Club de hipertensos y diabéticos muestra hábitos saludables para mejorar la calidad de vida en Pilar

Con la idea de cambiar el estilo de vida de los pacientes crónicos, como los hipertensos y diabéticos, se había conformado el Club de Salud de Adultos Mayores del barrio Yataity de esta ciudad. Durante el año 2022 recibieron enseñanzas de cómo mejorar la calidad de vida con hábitos saludables entre los que se puede detallar, cocinas, ejercicios y bailes.

La actividad se desarrolló en el Colegio Nacional Pilar y contó con la participación de todos los miembros del Club de Adultos Mayores y los profesionales médicos que les acompañaron durante todo este tiempo.

Lea más: Adultos mayores de Pilar reciben capacitación sobre hipertensión y diabetes

La directora del Colegio nacional Pilar, Rita Miño, dio la bienvenida a los presentes y dijo que la conformación de este club fue un sueño largamente acariciado por la dirección y el platel docentes de la institución.

“Para nosotros el cuidado de los adultos mayores es una de nuestras prioridades para iniciar el proyecto de apoyo, por eso hemos hecho un convenio con la USF del barrio Yataity, nos unimos y se concretó este sueño que teníamos. Hoy estamos realizando la clausura”, dijo emocionada la directora.

Durante este año, el grupo de adultos mayores con cuadros crónicos de hipertensión y diabetes, se reunieron todos los martes en el Colegio Nacional Pilar, junto a un grupo de especialistas multidisciplinarios que enseñaron y dieron contención a los pacientes. Desde el inicio, aprendieron a preparar comidas saludables, hacer ejercicios y practicar bailoterapia.

Lea más: Pilar lanzan campaña nacional no enciendas una tragedia

Aumentó cuadros de hipertensión y diabetes

El director del USF de Yataity, Dr. Nilson Rolls, manifestó que luego de dos largos años de pandemia detectaron que en el barrio había aumentado los cuadros de hipertensión y de diabetes. Por esta razón hicieron un convenio con el Colegio Nacional Pilar para habilitar una sala una vez por semana y explicarles de la situación a cada uno

“Nosotros en la USF tratamos la prevención, se trata de cambios de estilos de vida, pero para ellos necesitamos la colaboración interinstitucional a parte de la población en general y eso es lo que hicimos por que todos saben que nosotros no manejamos recursos en Atención Primaria de la Salud, es puro pulmón” expresó el Dr. Rolls.

“Lo que en consulta médica no podemos enseñarle a los pacientes crónicos, les enseñamos aquí y por suerte se sumaron muchos profesionales voluntarios que le motivaron y le dieron contención en el momento preciso” explicó Nilson Rolls.

Agregó que esto es un aprendizaje diario. “Es una lucha diaria porque yo no puedo decirles a mis pacientes ‘bajen de peso’ si yo no estoy bajando de peso. Yo también debo de demostrar y ser el ejemplo; esa es la lucha diaria, el sacrificio, la dedicación, la disciplina y la perseverancia. Un año estuvieron aquí por pura voluntad eso es lo que yo admiro de este grupo” manifestó el director de la USF.

Lea más: Los siete aspectos que debe conocer de la hipertensión

Los adultos son adiestrados por una nutricionista. También cuentan con una kinesióloga que, en forma voluntaria, está apoyando e indicando a los pacientes cuántas horas diarias de ejercicio uno debe hacer.

El club de adultos mayores cuenta con la presencia de una Psicóloga Clínica que también de forma voluntaria está permanentemente asistiendo para dar contención emocional a los pacientes.

El club de salud cuenta con una comisión conformada y reconocida por la Municipalidad de Pilar y la Gobernación de Ñeembucú y cuenta con 25 miembros actualmente.

Según la presidenta de la comisión de salud , la Sra. Cristina Ozuna, el objetivo es que el próximo año puedan construir un salón auditorio y una cocina equipada para llevar a la práctica toda teoría que enseñan los profesionales. “Queremos que las autoridades nos escuchen y nos ayuden, nuestra idea es construir un salón auditorio y una cocina con todas las comodidades para llevar a la práctica todo lo que aprendemos en teoría”, mencionó.

Por su parte Mario Gómez, tesorero del Club de Adultos Mayores, dijo que se siente muy a gusto por que cada día aprende algo nuevo. “En esta instancia de mi vida sigo aprendiendo, había sido que uno no aprende todo, y aquí aprendí de cómo comer en forma, mas saludable, que debo beber dos litros de agua diariamente, que tengo que hacer ejercicio y con eso cambio mi vida. A mi me detectaron pre-diabetes y, con esto, he aprendido y mejorado muchísimo”, dijo Gómez.

Los profesionales, que en forma voluntaria acompañaron durante este año a los adultos mayores, fueron las licenciadas en Psicología clínica, Rocío Ozuna; la Nutricionista, Luz Teresita Vázquez; la Kinesióloga y fisioterapeuta, Mariela Quintana; y en la parte informática, Romina Vázquez.

Además en forma permanente fueron asistidos por los profesionales de la USF Yataity, Digna Martínez, Lucio Miño, Gladis Bogado, Lis Flores, Silvia Benítez y la profesora de educación física, Katty Vallejos Armoa.