Fiscalía solicitó informe a Seprelad la semana pasada, confirmó ministro Fernández

El Ministerio Público se encuentra investigando al clan Fretes, entre ellos al ministro -con permiso- de la Corte Antonio Fretes, por denuncias de corrupción y millonarios capitales e inmuebles.

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), René Fernández, confirmó este martes que el 1 de diciembre recibieron una solicitud de informe de inteligencia por parte de la Fiscalía.

Considerando que esta mañana afirmó que la Fiscalía no realizó dicha solicitud, manifestó que recién se enteró sobre el pedido de la Fiscalía este martes tras sus declaraciones a la prensa.

“Error” interno en la Seprelad

En ese sentido, mencionó que hubo un “error” en la Seprelad que produjo el extravío del documento del Ministerio Público. Agregó que ya iniciaron una investigación interna.

“Sí, hubo un pedido de la Fiscalía. A mí no me informaron a tiempo y después de la noticia publicada me trajeron el documento. Fue un traspapelamiento”, declaró.

Fernández, asimismo, comentó que -en paralelo al pedido del cual se enteró este martes- remitieron un “informe espontáneo” al Ministerio Público, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República (CGR).

Clan Fretes, con millonarios capitales e inmuebles

La investigación fiscal responde a los millonarios capitales e inmuebles que aparecen ligados a la red de empresas construida por Asdrúbal Fretes, uno de los hijos de Antonio Fretes.

Las firmas de la familia del ministro de Corte incluyen inmobiliarias, casas de créditos y otros bienes de alto valor.

El ministro con permiso había dicho semanas atrás que no tiene nada a su nombre, como respuesta a las denuncias de crecimiento patrimonial de su entorno.