Dos detenidos por venta de entradas falsas para concierto de Bad Bunny

Tras dos allanamientos simultáneos en las ciudades de Lambaré y San Lorenzo fueron detenidas dos personas señaladas por fabricar y revender entradas falsas para el concierto de Bad Bunny, el pasado 11 de noviembre.

Las personas no fueron identificadas, pues el fiscal no quiso exponerlas mientras dure la investigación. Sin embargo, imputó a ambas por producción de documentos no auténticos y estafa.

Los detenidos fueron hallados en sus respectivas viviendas, las cuales hallaron mediante trabajo de inteligencia del Departamento de Delitos Financieros de la Policía Nacional.

Clientes y revendedores fueron víctimas

La comitiva fiscal-policial pudo identificar las casas y, conforme a toda la información recolectada a partir de muchos testimonios de víctimas, revendedores, etcétera, se llegó a los autores de la falsificación.

Esta mañana, ambos irán al Ministerio Público a prestar declaración indagatoria en carácter de detenidos. Los imputados serán puestos a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

“No se los expondrá públicamente porque recién están siendo investigados, pero hay muchas denuncias circulando en las redes con los nombres de los mismos”, expresó el fiscal.

No descartan otros implicados

Detalló que llegaron a estas personas con elementos objetivos. No obstante, no se descartan otros implicados, a los que esperan descubrir con el transcurso de la investigación.

“Esta investigación no culmina con estas imputaciones. Las pesquisas serán dirigidas a descubrir si existen otros partícipes de estos hechos punibles”, indicó el investigador.

La sospecha que tiene el Ministerio Público es que, a través de aplicaciones o software, estas personas realizaban las falsificaciones a partir de una entrada original que adquirían y modificaban ciertas características del código de barra, además de otras modificaciones imperceptibles a la vista del comprador.

Perjuicios económicos

Con eso, engañaban a las personas que deseaban adquirir estas entradas y cuando iban a canjearlas se percataban de que fueron perjudicadas económicamente.

Las entradas falsas fueron vendidas a través de diferentes plataformas, incluso WhatsApp.

El fiscal señaló que hay víctimas de esta estafa en todo el país. La intención de la Fiscalía es que todas estas se acerquen a colaborar con la investigación.

Los estafadores recibían las transferencias bancarias y enviaban a los clientes un link que les abría a un archivo pdf con la supuesta entrada original.

Descubrían estafa tarde

Al momento de canjear la entrada, descubrían con el sistema de verificación de la empresa Ticketea que la entrada era falsa.

El comisario Diosnel Alarcón, jefe de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, resaltó que muchos revendedores fueron víctimas de estas estafas. Cuantificó que hay más de 5.000 entradas denunciadas, incluyendo a revendedores, que al querer ganar algo de dinero con las reventas cayeron masivamente en el engaño.

El comisario pide la colaboración de estos revendedores y de otras víctimas, y que se acerquen a la comisaría con su denuncia, pues así podrán ampliar la investigación.